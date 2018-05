'El Bigotes' asegura que no volverá a colaborar con la Justicia: "¿De qué me sirve?"

"Sicarios mediáticos"

El responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, ha afirmado este martes en el juicio por la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) en las campañas electorales de 2007 y 2008 que no volverá a colaborar con la Justicia porque la Fiscalía Anticorrupción no ha aplicado ninguna atenuante de confesión en su petición de penas., se ha preguntado.El Bigotes, que se enfrenta a 16 años y medio de prisión — Anticorrupción inicialmente solicitó para él 27 años de cárcel—, ha hecho uso de este último turno de palabra para mostrar su decepción con la sentencia del Tribunal Supremo , quepor el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en febrero del año pasado a los líderes de la Gürtel y exmiembros del Gobierno valenciano por amañar los contratos públicos para la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009."Muchas personas estarán celebrando las sentencias del Tribunal Supremo, sacarán el confeti y a celebrarlo", ha lamentado Pérez. También, ha afeado que este mismo martes se haya dado a conocer que el alto tribunal confirma sua través de los medios de comunicación."Hace 10 años nos enterábamos de todas las noticias que tienen que ver con este caso, chorizos que mangan de algún cajón de un tribunal y se la filtran a otro golfo para que la publique", ha dicho Pérez, que ha sido el único de los acusados en hacer un último alegato.Aunque el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, ha interrumpido en varias ocasiones al acusado porque estaba "criticando" una resolución diferente al procedimiento por el que está siendo juzgado, el responsable de Orange Market ha enfatizado que es su "sentimiento", su "última palabra", porqueporque ha "perdido", "palmado la verdad". "¿Si opina un ministro no voy a opinar yo?", ha dicho en otro momento en el que ha sido frenado por el magistrado.Al respecto, se ha dirigido a las acusaciones, en especial a los fiscales Anticorrupción Myriam Segura y Carlos Segura, y les ha anunciado que a partir de ahoraen todos las piezas sobre la trama Gürtel que quedan por juzgarse porque ya "no cree" en ella. "¿De qué me sirve colaborar?", ha añadido.Mientras El Bigotes manifestaba estas palabras, el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa , que se encontraba sentado detrás, en la primera fila del banquillo de los acusados y acompañado por su número dos, Pablo Crespo , se ha mostrado. Una vez que el juez ha dicho que el juicio queda visto para sentencia, Francisco Correa se ha secado las lágrimas.Pérez ha explicado ante el juez que, a su juicio, cuando se comete un delito económico es para "llevarte el dinero al bolsillo". Algo que ha asegurado que no ha cometido porque "desde hace 10 años" vive en una "y cuando se destapó este caso nadie encontró ni un céntimo en ningún sitio".Ha añadido que "en momentos convulsos todo el mundo pide", incluso "los vendedores de chochonas". No obstante, ha instado a que se pida "justicia".En este sentido, ha dicho que "reza para que más pronto que tarde" este caso llegué a un tribunal de derechos humanos que "no se deje amedrentar ni por la presión mediática, ni por los sicarios mediáticos" y "ponga orden". "Lo que me han hecho, los que me están haciendo esto seguirán sentados en sus despachos, pero si me dan hoy fuerza y vida yo", ha concluido.Álvaro Pérez ha relatado que en la cárcel de Valdemoro (Madrid) en la que se encuentra desde febrero del año pasado cumpliendo —hasta el momento de manera preventiva— la condena por Fitur, otros presos le preguntan que qué ha hecho y no le creen. "Cuando me preguntan qué condena tengo me dicen: hermanito a quién has matado.", ha contado.