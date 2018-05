Cinco mujeres revisarán los delitos sexuales junto con 19 hombres

Concepto "arcaico y estereotipado"

Una exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española y tres catedráticas de derecho penal se incorporarán a la sección penal de la Comisión General de Codificación que analizará si es necesario actualizar la, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.Tras la polémica por la sentencia de La Manada , el ministro de Justicia, Rafael Catalá , encargó a esta comisión emitir un informe que analice los delitos de agresión y abuso sexual y determinar su corrección técnica y utilidad práctica. Si es necesario, deberán acompañar este análisis de unaen la que se concreten las modificaciones necesarias.La sección encargada de este trabajo está formada únicamente por hombres , pero finalmente se ha propuesto la presencia depara que participen en este análisis.Cuatro de ellas se incorporan comopara este encargo. Se trata de Blanca Hernández Oliver, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género entre 2011 y 2016 de Género, letrada de las Cortes Generales y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid; Mirentxu Corcoy Bidasolo, catedrática de derecho penal de la Universidad de Barcelona; Carmen Lamarca Pérez, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III; y Avelina Alonso de Escamilla, catedrática de derecho penal de la Universidad San Pablo CEU.A ellas se une también Victoria Ortega,que es vocal nata como Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Precisamente, Ortega reflexionaba el pasado 27 de abril sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que condena a nueve años a los cinco hombres integrantes de La manada, por abusar sexualmente de una joven de apenas 18 años."El concepto de violencia que se recoge en el Código Penal para los delitos de naturaleza sexual contra las mujeres es", subrayaba.Tras repasar las definiciones que recogen organismos internacionales, Ortega señalaba lade los textos punitivos españoles porque, a su juicio, no se está ante una violencia aleatoria, ya que el factor de riesgo es ser mujer.Además, recordaba que en las casi 30 reformas del Código Penal realizadas desde 1995 no se ha aplicado la perspectiva de género. "Es hora ya de acabar con la idea de que una relación sexual con una persona privada de sentido o que no es capaz de manifestar su oposición es menos grave. Bastaría, en línea con Naciones Unidas, con un tipo general para agresiones sexuales, agravado con determinadas circunstancias.. Bastaría con escuchar, para así responder, a las mujeres", subraya.La sección penal está formado además por, junto al presidente de la Comisión, Esteban Mestre: Luis Arroyo, Javier Boix, Manuel Cancio, Juan Carlos Carbonel, Juan Córdoba, Carlos García, Enrique Gimbernat, José Luis González, Francisco Hernández, Gustavo Lescure, Borja Mapelli, Javier Moscoso, Francisco Muñoz, Ricardo Pellón, Enrique Peñaranda, Miguel Polaino, Gonzalo Quintero, Gonzalo Rodríguez y Jesús María Silva.La Comisión, que se reunirá por primera vez el próximo jueves 10 de mayo, se ha fijado un plazo para la realización de su estudio que. Además de esta vocales, se prevé que durante la ejecución de la labor encomendada la Sección también pueda acordar la audiencia de representantes de asociaciones de mujeres juristas debido a su especial vinculación y competencia en la materia estudiada.