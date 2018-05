Red Eléctrica ve "absolutamente necesario" alargar la vida útil de las nucleares "al menos diez años"

El presidente de Red Eléctrica Española , José Folgado, consideraalargar la vida útil de las centrales nucleares en España "al menos diez años" si se quiere alcanzar plenamente los objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero durante el proceso de transición energética para reducir hasta un 95% las emisiones de CO2 en 2050, informa Europa Press.Durante su intervención en la Comisión para el estudio del Cambio Climático en el Congreso de los Diputados, Folgado ha destacado que la nuclear juegay ha añadido la importancia de potenciar las interconexiones eléctricas, el enmallado de la red y la eficiencia energética, aspectos que "salvarán" en el largo plazo a España junto con sus "ventajas competitivas".A su juicio, la transición energética debe llevar a España a ser "motor" económico y no factor limitador económico, "a diferencia del pasado". En ese tránsito, ve un mix de tecnologías en el quepara maximizar el uso de renovables.En cuanto a los plazos, no cree que las centrales de carbón puedan ir más allá de 2030 y de las nucleares, ve que alargar su vida 10 años es "realmente" necesario para bajar los precios, reducir las emisiones y cumplir objetivos. ", como reza el documento (de expertos sobre transición energética),", ha zanjado.Por otro lado, ha pronosticado que la "masiva implantación de renovables" será una fuente sostenible de energía en España, inclusoa pesar de las dos limitaciones de estas como son su imposibilidad actual de almacenar energía primaria y a su extraordinaria variabilidad.En es sentido, para cumplir los objetivos energéticos de país en relación con los compromisos de la UE y del Acuerdo del Clima de París ve fundamental avanzar en una mayor electrificación de la sociedad, fomentar la movilidad sostenible, aumentar la participación de las renovables en el mix y, que en la actualidad está en el 4 por ciento, frente al 20 por ciento en otros países europeos. "Hay que dar un paso de gigante en ese tema", ha abogado.Respecto a la movilidad sostenible, el futuro para el presidente de Red Eléctrica de España pasa por, que suponen el 40 por ciento del total y que consume cerca del 35 por ciento del petróleo. Por ello, ha señalado que es "irreversible" la mayor electrificación del transporte dadas las tendencias globales y los compromisos de descarbonización asumidos.Por otro lado, sobre el vehículo eléctrico valora que se esté iniciando su despliegue a pesar de lasque sufre a consecuencia de su coste más elevado, su menor autonomía y la escasa infraestructura de recarga.Por eso ha insistido en que un plan de movilidad sostenible debe incluirpero ha apostado por que se va a producir con "bastante rapidez" un proceso de cambio en las líneas de montaje hacia coches híbridos, híbridos enchufables y eléctricos "de forma acelerada".Del mismo modo, considera importante actuar en el tema de los buques, que atracados en los puertos contaminan "una barbaridad" y cree que el mayor porcentaje de ahorro y eficiencia debería llegar por el, que supone un once por ciento de las emisiones de CO2.En ese ámbito, asegura que hay un potencial de unen España, para lo que aconseja aprobar un nuevo código de edificación, establecer la obligatoriedad de hacer una certificación energética, y apostar por sistemas como geotermia o aerotermia, las placas de inducción o la sustitución por electrodomésticos de bajo consumo, entre otras medidas.En definitiva, Folgado opina que para el desarrollo masivo en el medio y largo plazo de las renovables y mantener los precios competitivos es unde la energía con el desarrollo de un buen mallado de red de transporte energético y en las interconexiones eléctricas que permitirán utilizar tanto la eólica marina del mar del norte a la solar del sur de España en el conjunto de Europa.