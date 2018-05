El Gobierno pide a Rivera "lealtad, responsabilidad y madurez" tras dar un portazo al pacto del 155

Registro del recurso

Else reunió este miércoles a las 11.00 de la mañana en sesión extraordinaria para aprobar la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Presidencia de la Generalitat, una iniciativa que pretende impedir la investidura a distancia de Carles Puigdemont. De ello informó a las 13.00 horas el portavoz del Gobierno,en rueda de prensa. Pero más allá del trámite, el foco estaba puesto en el anuncio, por parte de Albert Rivera,El también ministro de Educación sostuvo que, a su juicio, en estos momentos es "importante" actuar conNo quiso después precisar si estaba acusando a Rivera y a su partido de falta de responsabilidad, falta de lealtad y de falta de madurez. Se limitó a señalar quesi no, tendrá que explicar a los españoles por qué quierede crecimiento en Cataluña, añadió.Sobre la acusación de Rivera al Gobierno de no mantenerle informado sobre Cataluña, Méndez de Vigo señaló que el Ejecutivo siempre tiene la voluntad deEl Gobierno recurre también otros preceptos incluidos en la reforma de la Ley de Presidencia, como su aprobación mediante lectura única en el Parlament y que prevea celebrar sesiones del gobierno catalánmantuvo que si Tribunal Constitucional admite este recurso quedará inmediatamente suspendida la aplicación de esa Ley de Presidencia de la Generalitat recordando al presidente del Parlament, Roger Torrent que, si convoca el Pleno en estas circunstancias, incurriría en un "delito de desobediencia".La intención de Moncloa es registrar el recurso ante el TC