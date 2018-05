Directo | El Gobierno publica en el Diari Oficial de la Generalitat la ley para investir a distancia, paso previo para recurrir

info Libre

10.10.

️ @abalosmeco Esperamos que el bloque independentista presente un candidato viable para que termine esta situación de bloqueo en Cataluña. No es admisible la fórmula que ha aprobado el Parlament para investir a Puigdemont.@MasDeUno #ÁbalosEnOndaCero — PSOE (@PSOE) 9 de mayo de 2018

09.28.

09.27.

00.00.

El Gobierno ha publicado este miércoles en ella reforma de la Ley de la Presidencia de la Generalitat impulsada por JxCat que busca que la Cámara pueda hacer investiduras a distancia, es decir, sin que el candidato esté en el hemiciclo, según informó Europa Press. Se trata de un. En este sentido, el Consejo de Ministros celebrará una reunión extraordinaria este mismo miércoles a las 11.00 horas para recurrir formalmente la reforma, que implicará la. La norma se aprobó la semana pasada con los 70 votos que suman JxCat, ERC y la CUP, mientras que Cs, el PSC, los comuns y el PP, que suman 64 votos, han rechazado la propuesta.Sigue en directo enla actualidad de este miércoles en Cataluña:El secretario de Organización del PSOE,, ha afirmado este miércoles que el Gobierno cuenta conque previsiblemente presentará en las próximas horas contra la ley del Parlament de Cataluña que permite investir president a un miembro de la Cámara aunque no esté presente físicamente.Por su parte, el portavoz del PDeCAT en el Congreso,, ha censurado que el Gobierno esté utilizando "todos los recursos y más" para "retorcer el derecho" e impedir el resultado que salió de las elecciones del pasado 21 de diciembre y que Puigdemont sea elegido presidente por el Parlament. En todo caso, se ha mostrado convencido de que si el Ejecutivo "obstaculiza" esa posibilidad, Junts per Catalunya y ERCa la Presidencia de la Generalitat.El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC),, ha asumido este miércoles que el expresident Carles Puigdemontde la Generalitat y que el candidato a la investidura será "la persona que designe" el líder de Junts Per Catalunya.La defensa de los exconsellershan presentado un escrito al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa por el procés, parade confianza en España, y que en caso contrario se les designe uno de oficio, proponiendo que se les tome declaración.