El Gobierno cifra en 6.248 los menores migrantes no acompañados en España y analizará sus problemas en una comisión

El número de menores extranjeros no acompañados en España (MENAS) en el registro del Ministerio del Interior a fecha 30 de abril es de 6.248, según la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que ha asegurado que el Gobierno tienepara estudiar su situación y sus problemas, concretamente la creación de una comisión de seguimiento, informa Europa Press.Así lo ha manifestado la ministra en el Congreso de los Diputados durante el debate de una interpelación presentada por el grupo parlamentario vasco (EAJ-PNV) acerca de las medidas a adoptar para "paliar la preocupante situación" de estos menores migrantes comoMontserrat ha precisado que lade los MENAS contará con representantes ministeriales de Empleo, Interior, Justicia, Exteriores y Sanidad, así como de la Fiscalía General del Estado.Además, será posible laen dicha comisión, que buscar ser "un cauce y canal" de comunicación y para el análisis de la cooperación entre las diferentes administraciones implicadas y para abordar los problemas de los MENAS. Asimismo, ha avanzado que el Gobierno va a crear unen el seno de la Comisión interautonómica de Infancia y Familia para lanzar propuestas de actuación.Para la ministra, "la realidad compleja" de los menores extranjeros no acompañados necesita, pero ha defendido la necesidad de buscar "soluciones específicas". De hecho, ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a actualizar el protocolo de menores extranjeros no acompañaros, pero ha destacado que "antes" es necesario "un trabajo conjunto" en estos dos grupos de trabajo.En cualquier caso, Montserrat ha expresado elpara mejorar la protección de estos menores y "solventar" sus problemas "en el día a día" y "en la gestión de los centros" de acogida de las distintas autonomías. "Estoy convencidísima de que seremos capaces de llegar a acuerdos", ha añadido.La responsable de Sanidad ha dicho que la política del Ejecutivo en esta materia se basa en, y ha incidido en que trata de "velar por su interés superior". "La legislación de nuestro país les protege, ampara y tutela igual que a los menores españoles", ha recalcado. Respecto a las repatriaciones de estos menores migrantes, ha apuntado que "son pocas" en comparación al número de MENAS total en el territorio.Desde el PNV, el senador Benito Barandiarán ha pedido a la ministra que implemente, una reforma legislativa para adaptar la normativa de protección "a la realidad actual con el interés superior del menor como principio rector".Asimismo, ha reclamado unapara que sea "más eficaz" y la adecuación de las normas ante "el limbo jurídico" en que se ven muchos de estos menores que "optan por peregrinar" entre los distintos centros de las comunidades autónomas. También le ha reclamado más "coordinación y actuación" en relación a la "saturación" por el aumento de la inmigración.