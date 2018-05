¿Hay calles que exaltan a Franco en tu municipio? Consulta aquí el listado completo

info Libre

La Ley de Memoria Histórica cumplirá este mes de diciembre 11 años. Aprobada en las navidades de 2007, la normativa socialista obliga a retirar las calles y plazas de todos los municipios españoles cuyo nombre exalte o haga alusión a la dictadura franquista. Sin embargo, todavía a día de hoy, se puede pasear por la calle generalísimo Franco o por la plaza Calvo Sotelo. Y no es en lugares aislados, sino enSon datos delaportados por el Gobierno a petición de, que exigió la relación completa de los municipios que incumplen el reglamento aprobado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y mantienen la nomenclatura franquista en sus calles, plazas y travesías. Concretamente, la formación solicitó el listado de las vías que mantienen el nombre de Onésimo Redondo, Ruiz de Alda, Calvo Sotelo, Queipo de Llano, General Mola, General Sanjurjo, General Yagüe, Millán-Astray, José Antonio Primo de Rivera, 18 de Julio o del Generalísimo. El resultado:que todavía no han modificado estos nombres. Están, además, repartidos por toda España. Sin embargo, la lista sólo incluye las vías públicas con estos nombres, por lo que no se reflejan todas aquellas que continúan saltando por encima de la Ley de Memoria Histórica con otras alusiones a la dictadura franquista.Según comprobóa partir de los datos del Ejecutivo de Mariano Rajoy, hay 50 calles con el nombre de Onésimo Redondo –la mayoría en Valladolid–, 37 con el de Ruiz de Alda –la mayoría entre Navarra y Toledo–, 316 con el de Calvo Sotelo –repartidas sobre todo entre Cáceres y Ávila–, 51 con el de Queipo de Llano –sobre todo en Cáceres–, 143 que aluden al General Mola –en su mayoría también en Cáceres–, 45 con el del General Sanjurjo –la mayoría en Toledo y Ávila–, 32 con el del General Yagüe –sobre todo en Toledo–, 11 con el de Millán-Astray,–ya sea excluyendo el nombre o el apellido–, cinco con el nombre 18 de julio, y 137 con el de Generalísimo o Generalísimo Franco. Todas ellas están, sobre todo, en

El listado, a juicio de Compromís, es "escandaloso". Por este motivo, informan de que ya solicitaron a los distintos municipios que se encuentran en él a que renombren todas estas vías públicas en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, a pesar de que ésta obligue a hacerlo, hay unel omitir este deber. Así, el partido cada vez suma más nombres a una larga lista de ayuntamientos que, a través de una negativa directa o mediante el silencio, se niegan a cumplir la normativa. ¿Y qué ocurre en estos casos? Nada. "La ley no tiene ni plazos ni sanciones, así que", explicó a este diario Eduardo Ranz, abogado que, desde el año 2012, lucha en los tribunales para eliminar cualquier vestigio franquista de las calles españolas.Y el Gobierno, según explicó, no tiene competencia para hacer cumplir la ley. Según recordó Carles Mulet, portavoz de Compromís en el Senado, el Ejecutivo explicó, en marzo de 2017, que "las denominaciones de las vías de los municipios". Pero éste tampoco dedica todo el presupuesto que le exigen los grupos de la oposición. Así, el pasado mes de abril, el Pleno del Senado rechazó , con la mayoría absoluta del PP, una iniciativa del PSOE apoyada por el resto de los grupos parlamentarios a favor del cumplimiento íntegro de la ley de Memoria Histórica y dotarla de suficiente dotación económica. La portavoz de los conservadores, Esther Muñoz, criticó entonces que los socialistas llevaran, que continúa en las calles.