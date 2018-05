Podemos Andalucía ha reclamado este miércoles a la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A,, que ofrezca explicaciones por el presunto uso de tarjetas black en la extinta(Faffe).Así se ha pronunciado la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos, en rueda de prensa en el Parlamento regional, después de que el PP-A haya denunciado el presunto uso de tarjetas black en esta empresa "para pagar los servicios de un club de alterne".Al hilo de la comparecencia sobre la situación política de Andalucía que va a protagonizar este miércoles en sede parlamentaria Díaz, Gómez ha criticado que hable de estabilidad "mientras conocemos que el dinero de políticas activas de empleo se ha podido".Tras apuntar que este asunto es de "", la portavoz de Podemos ha dicho que a su grupo le gustaría saber si Díaz va a explicar en algún momento "qué sabe y qué puede haber de cierto en que había altos dirigentes del PSOE-A usando 'tarjetas blacks' en prostíbulos". "Nos gustaría que lo aclarara aunque seguramente no lo haga", ha apostillado.De este modo, y tras criticar que el debate que se sustanciará en la Cámara autonómica, Gómez ha advertido de que el formato escogido "permite a Susana Díaz hacer anuncios y reanuncios" por eso, ha criticado, "no nos sorprendería que haga anuncios que ya hizo en la investidura y que no se han cumplido".Así las cosas, cree que una vez más volverá a anunciar la puesta en marcha de la oficina antifraude o la, toda vez que ha criticado que el Ejecutivo de Díaz "ni hace ni deja hacer", porque rechaza las iniciativas de la oposición, y está marcado "por parálisis y dejadez" y porque ha estado "pensando más en el salto a Ferraz que en los intereses de andaluces".", ha lamentado.Así las cosas, ha rechazado que Díaz hable de estabilidad con la tasa de empleo que tiene Andalucía o cuando tiene "a la mitad de la población en riesgo de pobreza", por eso Podemos incide en la diferencia entre lo que ella "vende" y la situación de los andaluces: "".Gómez ha contrapuesto esta postura de la presidenta al trabajo que viene haciendo Podemos, partido que ha presentadoy que ha respaldado un acuerdo de financiación del que, dice: "Nos sentimos orgullosos".En la misma línea, ha criticado también que tras la última reunión que mantuvo Díaz con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la presidentala inminente celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)", si bien no se han vuelto a tener noticias de esa convocatoria, y, según cree, "no lo convocará hasta que se resuelva Cataluña"."Rajoy no le hace caso, no es cierto que vaya a convocar el CPFF", ha sostenido la parlamentaria de Podemos Andalucía, que también ha criticado que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, no permita que Andalucía busque financiación más allá del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y, por tanto, no le permita "recuperar autonomía financiera, que esCon todo, ha reprochado a Díaz que su responsabilidad en la "" de su partido en la investidura de Rajoy y en la moción de censura que impulsó Podemos para sacarlo de la Moncloa, "está detrás del ascenso de Cs, que no deja de ser una marca blanca del PP, derecha rancia y casposa, que no tiene a Andalucía en mente".