Rivera da por roto el acuerdo con el Gobierno para el 155 y el PP le pide que “supere las pataletas de niño pequeño”

El presidente de Ciudadanos,, dio este miércoles por roto el acuerdo con el Gobierno para la aplicación del. A su juicio, Mariano Rajoy está haciendoen Cataluña.El anuncio del socio de investidura del Partido Popular es más bien simbólico. El 155 ya está aprobado desde finales de año en el Senado y, salvo que fuese necesaria una ampliación por variación de las circunstancias no se requiere ninguna nueva votación. Es más, dejará de estar en vigor una vez que tome posesión un nuevo Govern.Tras un tenso intercambio de palabras con Rajoy en el Pleno de la Cámara Baja Rivera criticó en los pasillos del Congreso que "otra vez" el Ejecutivo "mire para otro lado" en Cataluña no recurriendo ante el Constitucional el voto delegado de Carles Puigdemont, o no reconociendo las facturas de la consulta ilegal del 9-N odijo al tiempo que se quejaba de que desde hace cuatro meses Rajoy no consulta con Ciudadanos las decisiones que toma en Cataluña.De todos modos, Rivera sostiene que esta decisión no afectará a losunas cuentas para las que la formación naranja ya ha comprometido su apoyo.Mientras, el Gobierno y el PP piden a Ciudadanos que no se equivoque de adversario. Que el adversario en esta materia son los independentistas, no un Ejecutivo que lideró la aplicación del 155 y que ha planteado 25 recursos judiciales."Lo que me gustaría saber es que significa eso", respondió el número tres del PP,en los pasillos de la Cámara preguntado por el anuncio de Rivera al tiempo que le reclamaba que supere las ""Está afectado porque españolesque a él”, consideró el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando hablando, además, deMinutos antes se había visto a Mariano Rajoy muy molesto en la sesión de control. "¿Por qué el Gobierno no ha recurrido aún ante el Tribunal Constitucional el voto delegado en el Parlament de diputados prófugos de la justicia?", le preguntó Rivera. El presidente espetó al líder de Cs que su estrategia en Cataluña, sus críticas al Gobierno en esta materia no le iban a reportar votos. Que, a su entender, el PSOE en este campo estaba siendo más responsable.Para Rajoy, el comportamiento de Rivera a la hora de criticar al Gobierno en todo lo que tiene que ver con Cataluña de define con una palabra:Un día antes, la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) constataba que Ciudadanos sigue creciendo beneficiado por la caída de un PP perjudicado por el caso Cifuentes. Si se celebraran comicios, el partido naranja se convertiría en segunda fuerza política con el 22,4% de los votos, por un 24% de un PP que sigue primero pero pierde más de dos puntos y ve ya amenazado su liderazgo.