La comisión de Justicia que revisará los delitos sexuales será paritaria

Polémica en torno al órgano

La presencia de mujeres en las comisiones de estudio no debe limitarse a un momento ni una situación concreta. Deben ser paritarias y plurales en su composición para que sean representativas de la sociedad https://t.co/tXy9gDUYqi — Victoria Ortega (@_OrtegaVictoria) 9 de mayo de 2018

La sección penal de la Comisión General de Codificaciones ha acordado este jueves no iniciar su labor hasta. Así lo ha confirmado ael magistrado Javier Moscoso del Prado, que la misma mañana del jueves anunció su dimisión precisamente por considerar que la Comisión no cumplía con "el principio constitucional de igualdad".Este jueves se celebraba la primera reunión del órgano en medio de la polémica por la ausencia de mujeres entre el grupo de juristas que decidirán sobre posibles modificaciones en el Código Penal respecto a los delitos sexuales. Finalmente la Comisión "ha funcionado bien y haque no iba a iniciar trabajos hasta que no se corrija ese defecto", señala en conversación con este diario Moscoso, quien afirma que mantendrá su dimisión para que su lugar lo pase a ocupar una mujer jurista. La intención de los miembros de la sección penal es que esté compuesta por quince hombres y quince mujeres, y así "se lo han hecho saber al ministro de Justicia, Rafael Catalá".El Ministerio de Justicia ha confirmado en un comunicado oficial que "los componentes de la sección han acordado por unanimidad solicitar del ministro de Justiciahasta el número máximo previsto en la regulación vigente, a fin de lograr una composición equilibrada de mujeres y hombres". El ministro, dice la cartera que representa, "hace suya la propuesta y en la línea en que venía trabajando el ministerio con los nombramientos recientemente efectuados va a proceder a completar la composición de este órgano asesor".La Comisión, a la que el ministro de Justicia encomendó el análisis de los delitos sexuales, inicialmente estaba formada por 20 hombres . Sin embargo, dos de ellos–Javier Moscoso y Francisco Muñoz–por motivos diversos. El ministro propuso, con el fin de mitigar la aplastante presencia masculina, la, pero una, Mirentxu Corcoy, declinó la invitación tras saber que se trataba de una adhesión provisional.Un total de 19 hombres y cuatro mujeres se citaron este jueves en la primera reunión. La sección penal, finalmente, integró como vocales adscritas a. Victoria Ortega, que es vocal nata de la Comisión General de Codificación por su condición de presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, fue incorporada también al encargoEste martes también se hizo pública una carta firmada por 25 catedráticas de Derecho Penal solicitando a los miembros de la sección penal su, con el fin de que esta se "reconstruya conforme a los principios de transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género