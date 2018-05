Millo contesta a Cs: el 155 acabará cuando el Govern "se comprometa públicamente" a cumplir la ley

Nueva etapa de diálogo

Hacienda contra Puigdemont

El delegado del Gobierno en Catalunya,, señaló este jueves que la intervención de la autonomía a través del artículo 155 de la Constitución finalizará, informó Europa Press.En declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con representantes de Fomento del Trabajo en la sede de la entidad, Millo destacó que el Senadoy acordó que finalizaran cuando se constituyera un Govern "que cumpla con la ley".Por lo tanto, el 155 finalizará cuando los nuevos consellers asuman el cargoen el acto de toma de posesión –que estará organizado por el Gobierno central–, detalló, sin que sea necesario ningún compromiso adicional.Ante las críticas de Cs sobre que el Gobierno central está siendo demasiado blando con el independentismo ya que debería exigir más compromisos para levantar el 155, Millo recordó quey que lo que hace el Gobierno de España es cumplir con ellas."Aquí, y los partidos deberían ser respetuosos. Si alguien considera que las medidas, empezando por el cese de todo el Govern, son blandas, que explique qué sería una medida no blanda", replicó Millo.También reivindicó que "", y se preguntó si Cs busca con sus críticas ganar el protagonismo que no le dan los hechos.Preguntado por si el Gobierno central aceptará que se puedan nombrar a consellers en prisión o en el extranjero, Millo señaló que ""., en que podremos tener un Govern formado por personas que se puedan dedicar a hacer su trabajo y concentrar su esfuerzo en sus funciones", añadió.Millo confió en que el Parlament pueda investir pronto a un presidente de la Generalitat que no sea "de paja" ni esté al dictado de Carles Puigdemont, y reivindicó que la persona que invista el Parlament"Asumirá plenamente todas las competencias que le confiere el Estatut y la Constitución y será el interlocutor válido del delegado del Gobierno y, cuando sea el momento, del presidente del Gobierno de España", precisó.Destacó también que el Gobierno central siempre ha querido dialogar dentro de la ley y quepara "restablecer el necesario diálogo institucional"."En el momento en el que el Parlament invista a un candidato que cumpla con todos los requisitos legales, aquella persona será el nuevo representante del Estado en Cataluña y, por lo tanto, nuestro interlocutor, yque merece el presidente de la Generalitat", detalló.Y destacó que Cataluña necesita un Govern que gobierne para los 7,5 millones de catalanes y no solo para los independentistas, y "la única condición que se pone es que esté".Preguntado por si se podríaa Hacienda, Millo dijo que desconoce este asunto pero subrayó que "ni él ni nadie están por encima de la ley".y Puigdemont no es una excepción, Hacienda vela por el interés general y el bien común", añadió.