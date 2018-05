Puigdemont designa a Quim Torra como candidato a presidir la Generalitat

Tenim l'oportunitat de desplegar el mandat de l'#1oct i construir el país de llibertats i drets que milions de persones estan reclamant. @QuimTorraiPla, t'agreixo personalment l'esforç i el sacrifici d'assumir el càrrec en unes circumstàncies tan extremes https://t.co/fca7OvbSoE — Carles Puigdemont (@KRLS) 10 de mayo de 2018

Honorat per la confiança rebuda, accepto amb responsabilitat i voluntat de servei al país l'encàrrec del President legítim de Catalunya @KRLS i de la resta dels meus companys de @JuntsXCat



Visca Catalunya! pic.twitter.com/6eAVknRgap — QuimTorraPla (@QuimTorraiPla) 10 de mayo de 2018

El expresident de la Generalitatha descartado este jueves aspirar a la Presidencia de la Generalitat y ha señalado al diputado de JxCat y expresidente de Òmnium Cultural,, como candidato a presidente, han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.El expresident hizo pública la decisión minutos después en una, que acompañó del siguiente mensaje: "Tenemos la oportunidad de desarrollar el mandato del 1-O y construir el país de libertades y derechos que millones de personas están reclamando. Quim Torra te agradezco personalmente el esfuerzo y el sacrificio de asumir el cargo en unas circunstancias tan extremas".Torra ha aceptado en un mensaje en la red social el encargo de Puigdemont, al que se ha refirido como. "Acepto con responsabilidad y voluntad de servicio al país el encargo", ha expresado.La elección de Torra permitiráal tratarse de un diputado sin causas judiciales pendientes y con los votos garantizados de su grupo y ERC, además de la abstención de la CUP.Puigdemont renuncia a ser presidente después de que elhaya suspendido recientemente tanto su candidatura como la ley del Parlament para investirlo a distancia.La elección certifica de nuevo que haber dirigido alguna de las dos principales entidades soberanistas de Cataluña, la ANC y Òmnium Cultural, se ha convertido en los últimos años en unen cargos de especial relevancia.La expresidenta de Òmniumfue diputada de JxSí —hasta su muerte en febrero de 2016—, la expresidenta de la ANCfue presidenta del Parlament y el expresidente de la ANCes líder de JxCat en la Cámara y ha optado a la investidura en dos ocasiones —estos dos últimos están en la cárcel—.por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), trabajó durante años en la empresa privada antes de trasladarse a Suiza, donde fue ejecutivo de una compañía aseguradora dos años, y regresó a Catalunya para dedicarse al articulismo y al ensayo político.Ha publicado, y en 2009 recibió el Premi Carles Rahola de ensayo por Viatge involuntari a la Catalunya impossible, un recorrido por la historia del periodismo catalán que mezcla historia y ficción para narrar la vida de Lluís Capdevila, Àngel Ferran y Francesc Madrid.En 2008 fundó la, especializada en el periodismo literario y de humor, que se ha centrado en la publicación de ensayos y en la recuperación de la obra periodística catalana de las décadas de 1920 y 1930.Miembro de Òmnium y de la ANC, fue impulsor de unaen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo por la sentencia de la corte española sobre el Estatut, aunque las instancias europeas rechazaron la iniciativa.También fuedurante el mandato de Xavier Trias (PDeCAT) y en junio de 2012 asumió la dirección del Born Centre Cultural —actual Born Centre de Cultura i Memòria—, cargo que dejó en septiembre de 2015, poco después de las elecciones municipales que ganó Ada Colau (BComú).Cuando la presidenta de Òmnium Muriel Casals se incorporó en 2015 a la lista electoral de JxSí como número 3 por Barcelona, él fue designado—ya era vicepresidente de la entidad—, hasta que en diciembre de 2015 se eligió a Jordi Cuixart como líder.Al disolver el Parlament el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Torra decidió incorporarse como independiente a la lista liderada por Puigdemont, JxCat, como, y ahora preside la Comisión del Estatuto de los Diputados.Fue precisamente Torra quien defendió el 1 de marzo la resolución del Parlament que buscaba lcomo president de la Generalitat y avisó entonces de que JxCat no iba a retroceder "ni un milímetro" en defender la República."Tenemos que decir más que nunca, de forma clara y serena, que nadie nos hará callar ni abdicar de los principios e ideas que defendimos ayer, defendemos hoy y defenderemos mañana.", sentenció.Sus detractores le reprochan tener unaalegando que, antes de saltar a la primera línea de la exposición mediática, hizo tuits despectivos "contra los españoles".El presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, empezará este viernes unacon los grupos sobre el candidato que JxCat ha propuesto para presidir la Generalitat, Quim Torra.Se hará por teléfono, "con el objetivo de poder anunciar", según un comunicado de la cámara recogido por Europa Press.El Gobierno ha asegurado, tras conocer la designación de Quim Torra para presidir la Generalitat, que el candidato tieney "estar en condición de cumplir con sus responsabilidades" como president, según han señalado fuentes de Moncloa a Europa Press, que han recalcado que Cataluña "necesita un Gobierno legal y efectivo" que "gobierne para todos".En la misma línea, la líder de Cs en Catalunya,, ha asegurado que Torra ha sido designado a dedo por Puigdemont y que representa "más de lo mismo". En un apunte en Twitter, ha señalado que Cataluña acumula ocho años de proceso soberanista y seis años de bloqueo institucional: "Necesitamos a, que respete las leyes y las resoluciones y gobierne para todos", ha considerado.Su homólogo socialista,, ha expresado, por su parte, que espera que el candidato respete la ley:. Así, ha cerrado la puerta a que el PSC vote a favor de la investidura de Torra, a quien ha pedido que gobierne pensando en el conjunto de los catalanes "y no solo en los independentistas".El líder de los comuns,, también ha criticado al candidato:necesarias en un momento como el actual. En un tuit, ha destacado además que "Cataluña necesita un Govern, recuperar las instituciones y hacer frente a la crisis política y social", algo para lo que no ve válido a Torra."Estaremos atentos y seguiremos trabajando para el futuro que necesitamos", ha avisado Domènech.La que sí ha mostrado su apoyo a Torra ha sido la portavoz del PDeCAT,, que le ha felicitado por la designación como nuevo candidato a la Presidencia de la Generalitat y ha llamado a preservar yEn un mensaje de Twitter, ha mostrado todo su apoyo y agradecimiento a Puigdemont "por su decisión en estos momentos tan difíciles y excepcionales". ", todo el apoyo y la confianza a Quim Torra por el nuevo reto", ha señalado.La asimismo portavoz de JxCatha felicidad al candidato: "a Quim Torra por asumir el reto. Todos a su lado. Todos con el presidente Carles Puigdemont".El presidente de Òmnium Cultural,, ha bendecido también la designación: "No tengas ninguna duda de que tendrás a toda la familia de Òmium a tu lado". ", avanzando hacia la república de los derechos y las libertades", ha añadido.Por su parte, el presidente del PP catalán,, ha lamentado la decisión:. En otro apunte de la red social, Albiol ha recopilado mensajes que Torra hizo en las redes sociales, de quienes decía que solo saben expoliar."Aquí tenéis el pensamiento del posible nuevo presidente de la Generalitat. Para él vergüenza es una palabra que los españoles hemos eliminado de nuestro diccionario o", ha señalado.