Directo | Torrent convoca para este sábado a mediodía el Pleno de investidura de Quim Torra

11.30.

11.20.

11.10.

11.00.

10.50.

10.45.

10.40.

10.25.

09.55.

09.50.

09.45.

08.00.

00.20.

El presidente del Parlament,, ha convocado para estedel mediodía el Pleno de investidura del candidato a la Presidencia de la Generalitat, Quim Torra . El expresident de la Generalitatdescartó este jueves aspirar a la Presidencia de la Generalitat y señaló al diputado de JxCat y expresidente de Òmnium Cultural como candidato a president. Torra aceptó el encargo de Puigdemont, al que se refirió como "president legítimo de catalunya".te cuenta, minuto a minuto, la actualidad de la jornada en Cataluña:con entre 33 y 34 diputados si se celebraran ahora, pero el independentismo lograría mantener la mayoría absoluta en el Parlament con entre 70 y 75 diputados, según unaque ha presentado este viernes su director, Jordi Argelaguet. El sondeo arroja que JxCat retrocedería a entre 30 y 32 diputados, ERC se situaría entre los 29-32 escaños, el PSC lograría entre 13 y 15, los comuns subirían hasta los 11, la CUP también experimentaría un crecimiento hasta los 11 y el PP se quedaría entre los 3 y 4 diputados.El expresidenthabría puesto como condición a la designación del diputado de JxCat Quim Torra como candidato a presidir la Generalitat que. Así lo adelantaron medios como La Vanguardia El portavoz del Grupo Socialista en el Senado,, ha asegurado este viernes que la aplicación del 155 en Cataluña expira en cuanto se forme nuevo gobierno y a partir de ese momento,en Cataluña, aunque el Estado de Derecho habrá de mantenerse "muy expectante". "La intervención del Estado en Cataluña en el 155 expira en el momento en que se conforma Gobierno", ha señalado Gil, para incidir en que a partir de ese momento, "será de aplicación la ley y normativa que opera para el resto de las comunidades autónomas en esta cuestión".El juez del Tribunal Supremo que investiga el procés,, ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein planteándole la opción de entregar al expresident, como una alternativa a su entrega por un delito de rebelión en caso de que la justicia alemana determine que no se dan los requisitos para su entrega por este delito, adelantó La Vanguardia Aunque el Pleno se celebre el sábado, Torra no será investido hasta el lunes, cuando tendrá lugar la segunda vuelta de la investidura: en la primera, necesita una mayoría absoluta de la que JxCat y ERC no disponen. En cambio, en la segunda votación del lunes, le bastará con una mayoría simple de votos, que son los 66 que suman JxCat y ERC frente a los 65 de Cs, el PSC, los comuns y el PP —la CUP tiene previsto abstenerse—.celebrará en los próximos días undel diputado de JxCat en el Parlament Quim Torra a la Presidencia de la Generalitat. En una entrevista de Europa Press, la diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha explicado que tres asambleas territoriales cupaires han solicitado la reunión del Consell Polític y del Grup d'Acció Parlamentaria para debatir el sentido del voto de sus cuatro diputados, cruciales para que la investidura de Torra prospere. En concreto las tres territoriales solicitan, lo que truncaría las posibilidades de Torra de presidir la Generalitat.La líder de Ciudadanos en Cataluña,, ha dicho este viernes que si se forma un nuevo Gobierno en Cataluña tras la designación del diputado de JxCat Quim Torra a la presidencia de la Generalitat,. En una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press, ha afirmado sobre la designación de Torra, que el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, "necesitaba un títere en el Palau y lo necesitaba lo más radical posible para que quisiera ser el títere".El presidente del Parlament,, ha iniciado la ronda de consultas con los grupos parlamentarios antes de proclamar a Quim Torra (JxCat) como candidato a la investidura. Fuentes parlamentarias han subrayado que Torrent está haciendo la ronda de consultas por teléfono con el objetivo de poder anunciar la candidatura este mismo viernes a mediodía. Además de nombrar a Torra, está previsto que Torrent anuncie la: JxCat quiere que sea el lunes y el miércoles y el presidente del Parlament, que sea lo antes posible.El expresidenteha celebrado este viernes que el expresidente Carles Puigdemont "evite la repetición de elecciones" habiendo designado como candidato a Quim Torra (JxCat). Lo ha dicho en un apunte en Instagram recogido por Europa Press y acompañado de una fotografía en la que aparece en la Generalitat con Torra y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez. "Deseo que esa suma y las sinergias y talentos del pueblo catalán ayuden al conjunto de Catalunya a preservar la asunción de", ha concluido.El exconseller, en prisión preventiva, ha apoyado este viernes al candidato a la investidura, Joaquim Torra, y ha señalado que estará junto a él "al servicio del pueblo" de Cataluña. "Ninguna cárcel impedirá que juntos nos mantengamos", ha señalado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press desde la prisión de Estremera.El expresidente socialista de la Comunidad de Madridha considerado que el candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Quim Torras,que ha estado insultando a todos los españoles y ha defendido mantener el 155 porque su designación "tiene una pinta muy mala". "¿En 1714 vivía este gilipollas?", ha dicho en relación a uno de los tuits de Torras en el que afirmaba que los españoles estaban invadiendo Cataluña desde entonces. "Está descalificado desde su propia literatura", ha señalado en una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press.El candidato a ser investido nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña,, ya ha regresado de Berlín (Alemania) y se dirige hacia el Parlament para participar,, en la reunión del grupo de Junts per Catalunya.La alcaldesa de Barcelona,, reclamó este jueves al diputado de JxCat Joaquim Torra que se disculpe por sussi quiere presentarse a la investidura para la Presidencia de la Generalitat. La alcaldesa de la Ciudad Condal ha admitido que, si bien Torra puede ser el candidato más fiel de Puigdemont, en estos momentos Cataluña necesita un presidente con capacidad de diálogo y de recoser el país. "Si tiene que presentarse a una investidura, que comience pidiendo perdón por sus comentarios etnicistas y ofensivos contra millones de catalanes", ha señalado.