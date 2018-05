Iglesias, sobre la pensión de Billy El Niño: "Interior tiene las competencias necesarias para anular esa condecoración"

Incremento salarial del 15%

El secretario general de Podemos,, denunció este jueves, sobre el, que "el Ministerio del Interior tiene las competencias necesarias para anular esa condecoración, que nunca debió producirse, y evitar esapara todos los españoles".El líder de Podemos subrayó que "no se puede consentir que un torturador de luchadores por la libertad, gracias a una condecoración policial que nunca debió recibir, esté cobrando un extra". "como Billy el Niño", censuró Iglesias en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press."Yo no le deseo a Billy el Niño la suerte que corrieron sus víctimas, deseo que tenga un juicio justo, pero", señaló, en relación a la insignia que recibió en 1977.En la mañana de este jueves, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) informó de que el exinspector de la Brigada Político Social Antonio González Pacheco –denunciado en varias ocasiones por torturas–, cobra una pensión especial gracias a una condecoración que obtuvo en 1977de la dictadura.Según el Centro Directivo de la Policía Nacional, Billy El Niño se beneficia de un, dos días antes de las primeras elecciones democráticas en España tras la dictadura, que se celebraron el 15 de junio ese año. La condecoración fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 1 de julio de 1977.A través de un comunicado, la ARMH compartió la respuesta del Director del Gabinete Técnico del Ministerio del Interior, que explica que "el señor González Pacheco fue" y que "sigue percibiendo la cuantía correspondiente" a dicho reconocimiento.En el mismo mensaje, se relata que "la medalla de plata al Mérito Policial es una condecoración policial que lleva anejauna pensión anual equivalente al 15% de 14 mensualidades de sueldo y trienios cuyo importey nada tiene que ver con la pensión que por jubilación se haya establecido por Clases Pasivas del Estado".Para la Asociación, "eso significa que a día de hoy el torturador Billy el Niño continúa sumando a su pensión otra concedida por los méritos que concurren en el interesado, que no son otros que haber infringidoque se oponían a la dictadura franquista y se arriesgaban a ser detenidos", y comunicó que solicitará al Gobierno la retirada de dicha recompensa económica.