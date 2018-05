Imputan al jefe de Gabinete de la exministra Beatriz Corredor por la adjudicación a la agencia que facturó al PSPV

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez Barrios, citó ael próximo 21 de mayo a, jefe de Gabinete de la exministra socialista de Vivienda Beatriz Corredor y a, subsecretario del Ministerio y ex presidente la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) por larelacionado con el Plan de Vivienda 2009-2012 a la empresa de comunicación Crespo Gomar, la agencia de comunicación que facturó servicios para el PSOE valenciano (PSPV), por el importe deSegún un auto al que tuvo acceso Europa Press, la juez instructora, tras interrogar a tres funcionarios del Ministerio de Vivienda este viernes, acordó investigar en los mismos hechos a estas dos personas por los presuntos delitos deTambién citó para este mismo día a la que fuera jefa de prensa del Ministerio,y a la que ejerció como abogada de Estado del Ministerio de Vivienda,. La ronda de citaciones continuarán el día 30 de mayo con las comparecencias de Eva Santiago, Pedro Plasencia, Rita Lorite y Andrés Lara.La juez de Plaza de Castilla de Madrid les llama a declarar para que den su versión sobre el informe pericial que solicitó el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia cuando arrancó la investigación por la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc –partido mayoritario en Compromís– antes de inhibirse al juzgado madrileño.Este informe cuestiona que el director del Gabinete de Corredor declarase la licitación realizada en octubre de 2008 como "urgente". Para el perito,y añade que el informe del Interventor Delegado en el Ministerio señaló quepor la ley en casos de urgencia.Asimismo, el experto detalla que también se incumplió de forma "más grave" el pliego de cláusulas por abrir la oferta económicay, por tanto, sin poder valorarlas. Pese a existir documentación "incorrecta" de empresas licitadoras, "no se espera a subsanar esta" para abrir la documentación técnica y en los oficios de remisión para el estudio técnico se hace referencia a una empresa que no licitó en ese contrato, indica el informe.