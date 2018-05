La jueza cita como investigada a Cifuentes por cohecho y falsificación documental en el caso de su máster en la URJC

Documentos

Sin fuero ante la justicia

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha llamado a declararen calidad de investigada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes , en el marco de la investigación por el denominado caso máster La jueza la cita a declarar por los, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El procedimiento tiene su origen en una denuncia presentada por una catedrática de la Universidad de Salamanca, a la que se sumó otra denuncia sobre el acta relativa a la defensa de este trabajo.La imputación de Cifuentes se produce después de que este jueves la jueza escuchará como investigadas a, la funcionaria que habría modificado la notas, y, una de las profesoras que integraban supuestamente el tribunal que examinó a la expolítica de su Trabajo de Fin de Máster (TFM).También conoció la versión de la docente, la profesora que negó haber presidido dicho tribunal y que, tras su testifical, se modificó su situación procesal de testigo a investigada por un delito de prevaricación administrativa por haber calificado a alumnos que supuestamente no habían participado en el máster.Desde que comenzó la polémica, Cifuentes ha defendido su título respaldándose en diferentes documentos aunque el principal, y del cual presumió incluso en un vídeo subido a las redes sociales para asegurar que no se iba a marchar, ha sido elante el que supuestamente habría defendido su TFM.Sin embargo, días después de que su equipo difundiera dicha acta a los medios de comunicación, El Confidencial publicó que este documento, que habría facilitado la universidad a la propia Cifuentes el día que saltó la primera noticia, teníaDurante su comparecencia en el pleno específico que se celebró en la Asamblea con motivo del máster, Cifuentes también aportó unaal rector de la universidad, Javier Ramos, admitiendo "el error de transcripción relacionado con la plataforma informática donde se vuelcan las notas".En la misiva, a la que tuvo acceso Europa Press, el profesor señalaba que en junio de 2012 tuvode la asignatura Financiación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales porque corrigió él personalmente la prueba."No obstante, con tan mala fortuna que al transcribir las calificaciones a la aplicación informática se cometieronde los estudiantes de esa convocatoria, debido a que el sistema informático llegado cierto tiempo no guarda las calificaciones introducidas quedando en su estado originario", añadía.Cifuentes también aportó otro documento con su, realizada ante la Unidad de Postgrado de la Universidad, en todas las asignaturas y por un total de 60 créditos; el pago de dicha matrícula (1.586,39 euros) y su certificado académico personal, donde figuran las 12 asignaturas del máster, con el número de créditos conseguido (60) y las correspondientes calificaciones, así como también la nota media ponderada (un 7,43)."Hay constancia documental, en ese mismo documento, de que mi trabajo de fin de máster fuey de que he autorizado formalmente a la Universidad a hacer público dicho trabajo, pese a su carácter interno", llegó a subrayar la propia Cifuentes ese día en el pleno, con los documentos compulsados.La exdirigente también mostró como prueba un documento con el, por importe de 176,27 euros, emitido el 23 de octubre de 2014 y abonado el 4 de noviembre del mismo año.Por último, también habría constancia documental de que la calificación de No presentado que en algún momento apareció en el sistema informático "obedeció a, detectado al ir a abonar las tasas de expedición del título". Se trata de un correo electrónico del 23 de octubre de 2014 por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Pablo Chico a la funcionaria de la Universidad que lo corrigió materialmente.Cifuentes deberá ir a la citación judicialy no tiene la obligación de decir la verdad, ya que los acusados pueden alegar todo lo que quieran en el ejercicio de su derecho a la defensa.El privilegio del que gozaba de poder ser enjuiciada por el Tribunal Supremo lo perdió cuando renunció a su cargo como, así como el fuero que perdió al entregar su acta como diputada de la Asamblea de Madrid.La eliminación del aforamiento eraen su programa electoral. El 23 de mayo de 2016 su Gobierno aprobó el proyecto de ley de reforma del Estatuto, incluía esta medida y la reducción del número de diputados. El proyecto está en trámite parlamentario.