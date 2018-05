El Gobierno acusa a Torra de hacer un discurso "frentista" y avisa que responderá a cualquier ilegalidad

Rajoy va a esperar a juzgarle por sus hechos

El Gobierno ha acusado al candidato a presidir la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, de haber ofrecido en la sesión de investidura , y le ha advertido de que estará "muy vigilante" de los actos que cometa en el futuro su posible Govern, informa Europa Press.", avisa el Ejecutivo, que recuerda además que la coalición Junts per Catalunya (JxCat) no ganó las elecciones. "Ni los que pretenden votarle representan a la mayoría del pueblo catalán", agrega el Gobierno en un comunicado.El Ejecutivo subraya que su discurso ha sido "una falta de respeto" a las instituciones de Cataluña y"Ha demostrado que no tiene ningún interés en construir un diálogo en el propio Parlament, en el conjunto de la sociedad y con nadie que no se someta exactamente a sus planteamientos", señala el comunicado.Asimismo, el Gabinete de Mariano Rajoy entiende que Torra, sino que con su primera intervención como candidato en la Cámara catalana "ahonda en ella" y no en "recuperar la normalidad y el sosiego".En las formas y condiciones de Torra, el Ejecutivo ve "", que pone el interés personal del candidato a la Presidencia de la Generalitat por encima del interés general de todos los ciudadanos. "Es autocrático y excluyente quien relega el bien común a sus necesidades políticas y a sus urgencias personales", critica.El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , ha asegurado este sábado quede Cataluña, Quim Torra, y aunque lo que ha visto no le gusta, va a esperar a juzgarle por sus hechos."Lo que hemos visto y lo que hemos escuchado no nos gusta, por lo menos a muchos, creemos que no es representativo de lo que es Cataluña", ha afirmado Rajoy en un acto de partido celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz).Rajoy ha resaltado que Cataluña "necesita un gobierno ya" y ha añadido que espera "que se constituya, que cumpla la ley y que sea para todos".El presidente del Gobierno ha señalado que "en España todo el mundo puede pensar lo que estime oportuno y conveniente, pero, porque si cada uno decidimos cumplir o no cumplir la ley a nuestro libre albedrío, no habría normas de convivencia".Así, ha incidido en que "el Gobierno tiene que cumplir la ley y tiene que ser para todos, para los que piensen de una manera y de otra". "Cada uno en democracia puede votar lo que estime conveniente y puede pensar lo que quiera, pero la obligación del gobierno es atender a todos, le haya votado o no", ha subrayado.