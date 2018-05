Torra se compromete a "avanzar hacia la República" y el Gobierno le avisa de que responderá a cualquier ilegalidad

Camino a la independencia

El Parlament celebró este sábado desde las 12 horas(JuntsxCat). En su discurso, Torra anunció que, si finalmente es investido, uno de sus grandes propósitos de la legislatura seráen que participen ciudadanía e instituciones y que derive en "una propuesta de constitución de la República de Cataluña".Resumió así la orientación de su mandato: "De la restauración de nuestras instituciones a laen su máxima expresión a través de la elaboración de un proyecto de Constitución".TorraObtuvo 66 votos a favor, 65 en contra y 4 abstenciones. El lunes habrá una segunda sesión en la que al candidato de JuntsXCat le bastará con una mayoría simple. Quim Torra prometió retomar el camino hacia la independencia si le invisten: ", construir un Estado independiente en forma de república".En su discurso de investidura, destacó que uno de sus principales propósitos de la legislatura será impulsar un proceso constituyente que derive en "una propuesta de constitución de la república de Cataluña". Precisó que este proceso será un gran debate sobre cómo los catalanes quieren que sea la Cataluña del futuro, institucional y económicamente: "Me pregunto ¿a quién puede darle miedo que nuestro país?".También apeló a la movilización ciudadana para conseguir la República: "La libertad de Cataluña no será obra del Parlament ni del Govern, sino que os la habéis ganado vosotros, catalanes.como habéis hecho. Así es como los pueblos ganan las victorias más bellas".Cargó contra el Gobierno central y contra el rey –– por sus posicionamientos hacia el proceso soberanista, y se ditigió en inglés al presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, paraTorra insistió en que Cataluña vive unaporque hay "presos políticos y exiliados y centenares de investigados por haber defendido un proyecto democrático como es la independencia", y considera que deberían asumirlo tanto el Gobierno central como el rey, y Europa tomar cartas en el asunto.Su discurso contrastó con el de Jordi Turull (JxCat) en el debate de investidura del 22 de marzo : en aquella ocasión el exconseller, en un discurso de más de una hora.Torra dejó claro desde el primer momento dos cosas: que considera que, y que el objetivo primordial del mandato es "trabajar sin descanso para la República" porque así lo avaló el 1-O."Yo no tendría que estar aquí, no tendría que estar haciendo este discurso ni pedir la confianza de la Cámara. Hoy tendría que estar el Muy Honorable Presidente Puigdemont", y citó uno por uno a todos los presos soberanistas y a los dirigentes en el extranjero.Aspira a ser unpara que pronto el expresidente pueda volver a ser investido: "Puigdemont debería ser quien haga hoy el discurso de investidura. Puigdemont deberá ser quien, lo antes posible, lo haga. Es quien cuenta con el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara".Asume toda la, y pidió que no recaigan en otros las consecuencias de eventuales decisiones polémicas: "Solo a nosotros se nos puede pedir cuentas de lo que haremos; nunca a los que están en la cárcel o el exilio".Su Govern, pero a un diálogo "sin condiciones y de gobierno a gobierno", es decir, donde se pueda hablar de independencia y de forma bilateral entre Generalitat y Estado."Estamos dispuestos a dialogar mañana mismo sin condiciones. Con el respeto institucional debido entre gobiernos. Por nosotros no quedará. No renunciamos a nada; ni siquiera a ponernos de acuerdo con el Gobierno de España", dijo.También esbozó las primeras medidas de su Govern: un comisionado para investigar las consecuencias del artículo 155, reabrir las delegaciones de la Generalitat en el exterior cerradas y ampliarlas e "internacionalizar el caso catalán". En, promete desplegar una república redistributiva y al servicio del bienestar de las personas, a recuperar el contenido de todas las leyes aprobadas por el Parlament y recurridas por el Gobierno central, y poner el foco en las políticas de género y contra la violencia machista.El Gobierno acusó Torra, de haber ofrecido, y le advirtió de que estará "muy vigilante" de los actos que cometa en el futuro su posible Govern, informa Europa Press.", avisa el Ejecutivo, que recuerda además que la coalición Junts per Catalunya no ganó las elecciones. "Ni los que pretenden votarle representan a la mayoría del pueblo catalán", agrega el Gobierno en un comunicado El Ejecutivo subraya que su discurso ha sido "una falta de respeto" a las instituciones de Cataluña y"Ha demostrado que no tiene ningún interés en construir un diálogo en el propio Parlament, en el conjunto de la sociedad y con nadie que no se someta exactamente a sus planteamientos", señala el comunicado.La primera en hacer su réplica, fue Inés Arrimadas , líder de Cs en Cataluña, quien se mostró, alegando que solo habló de independencia y no de políticas sociales: "Usted no ha venido a dirigir un gobierno,".Arrimadas leyó algunos tuits de Torra en que "humillaba a los catalanes que se sienten españoles", y prometió traducirlos y enviarlos al presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, y al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani,"Cualquier persona que haya dicho estas barbaridades hacia cualquier otra nacionalidad o razapara ser investido presidente en ningún país", dijo y afirmó sentir una enorme pena ante su candidatura.El diputado de la CUP Carles Riera reprochó a Torra que trate de convencerles de que conseguirán construir la república desarrollando un Govern. También les reprochó a JxCat y ERC que hayan abandonado "la única vía para desarrollar la república:".Criticó que Torra plantee un programa de Govern que los cupaires considerany que quieren aplicar con las finanzas de la Generalitat intervenidas y en un contexto de crisis económica en Europa: "¿Así quieren ampliar la base del independentismo?"."Hoy se nos presenta una candidatura para que el Estado la acepte y el Borbón la rubrique. Y eso va contra el 1 de octubre", criticó Riera. "Proponen un programa de gobierno neoliberal y con la situación internacional nos lleva a la precariedad", prosiguió. "Tendremos el puño cerrado", avisó Riera.El Consel Polític extraordinario de la CUP se reunirá este domingo en Cervera (Lleida) paraa presidir la Generalitat, una decisión que prevén hacer pública sobre las 15 horas.El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià , afirmó que la actual legislatura debe servir para "trabajar paray que Cataluña se convierta en una república a todos los efectos".En su réplica durante el debate de investidura, advirtió: "Nosotros sí que podemos ganar.pero, ahora que estamos tan cerca, no nos rendiremos"."Nos ofrecemos apara revertir los efectos del 155 y devolver al país al camino de la libertad", dijo Sabrià.El primer secretario del PSC, Miquel Iceta , lamentó el perfil "fundamentalista" del candidato y le pidió. Insistió en que el independentismo "no puede saltarse la ley ni prescindir de medio país", sino pensar en el conjunto de los catalanes,Pero considera que el discurso de Torra no fue en esta dirección, sino que: "Quien sea presidente debe atender al dolor de todos los catalanes y dialogar de verdad con las instituciones del Estado"."Usted está aquí porque decidieronpara investir a Puigdemont", recordó Iceta al candidato. "No lo atribuyan solo a que hay un Estado opresor", añadió.El líder de CatECP, Xavier Domènech , criticó el discurso porque cree que se basa en el "legitimismo" de la actuación del independentismo de los últimos años y, por lo que defendió que Cataluña necesita construir un proyecto para el conjunto de la sociedad.Lamentó que Torra defienda que su Govern es provisional y aseguró que esto debilita al próximo ejecutivo: "Un Govern que dice que durará cinco meses aún será más débil. Todo apunta a que".El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol , rechazó el programa de Govern presentado por Torra y le avisó: "Si tiene la tentación de pasar de las palabras a los hechos"."Si hoy está aquí es porque España es una democracia. Si el lunes es investido aun siendo separatista será porque España es una democracia" y, como es una democracia,, advirtió. Aseguró que Torra esy que su candidatura representa una opción muy radical que solo hará que el problema se enquiste.El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol , aplaudió el discurso de Torra y destacó su. Agradeció su "serenidad, compromiso y fortaleza" defendiendo las instituciones catalanas y los valores republicanos.Torra optó por replicar a los grupos de la oposicióny no por separado. Entre sus respuestas a los grupos parlamentarios destacan las dirigidas a Arrimadas y a la CUP.Replicó con ironía a la líder de Ciudadanos: "Estoy muy contento con su discurso.". "Lamento si alguien se ha podido sentir ofendido", insistió, sobre sus polémicos tuits. Con respecto a la petición de diálogo de Cs, recuerda que "hoy la presidenta Forcadell está en la cárcel por permitir un debate y esto es completamente inadmisible".Por su parte, Arrimadas le reprochó su tono: "¿Pero esto qué es?¿Pero quién se ha creído que es usted?". "Ni una lección de moral", insistió.Con el fin de conseguir su apoyo, Torra respondió a la CUP que ", en absoluto". "Este Govern no hará autonomismo", insistió.Torra no descartó la unilateralidad y la desobediencia que le reclaman los cupaires, pero les pidióy hacerlo según "el momento y la oportunidad".Una respuesta que pareció complacer a Riera., afirmó el diputado cupaire en referencia a la asamblea de mañana de la CUP en la que fijarán su voto del lunes. "Queremos un proceso constituyente y una construcción republicana.", reivindicó.