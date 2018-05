La Asociación de Guardias Civiles acusa a Zoido de "mirar para otro lado" tras la agresión a nueves agentes en Algeciras

Reclaman refuerzos para defenderse de los narcos

La Asociación Española de Guardias Civiles ( AEGC ) acusó este domingo al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido , de "mirar para otro lado" después de la agresión en Algeciras a nueve agentes que se encontraban fuera de servicio., han lamentado.A través de un comunicado , recogido por Europa Press, el secretario general de la asociación, José Cobo, denuncióque soportan los guardias civiles en la Línea de la Concepción."Los continuados ataques a los compañeros que luchan día tras día contra las bandas de narcotraficantes no nos permiten mirar para otro lado como si hacen desde el Ministerio del Interior, que sólo se acuerda de nuestros compañeros", aseguró Cobo.La AEGC solicitó a Zoido una, ya que es, a su juicio, "un refuerzo necesario en la puerta de entrada de la droga a Europa ". "Con tan escaso personal es imposible contener a los narcotraficantes", añaden.En este sentido, denunciaron el ataque este sábado a, pero que "fueron reconocidos por unos narcos". "Si siguen sin créerselo en el Ministerio ya ven lo que ha ocurrido en el Barrio costero de Algeciras. Sólo pudieron defenderse de las pedradas y los palos haciendo disparos al aire", aseguraron.Para el Instituto Armado, la situación en la Comarca del Campo de Gibraltary "no se puede seguir mirando para otro lado" porque está en riesgo la "integridad" y el "futuro de toda una generación que está viendo como"."¿Qué no sabrán estos narcotraficantes de los guardias civiles que viven allí y de sus familias? Pues se lo volvemos a decir nosotros:, conocen hasta nuestros vehículos particulares y más de una vez nos han atacado cuando han reconocido la matrícula de nuestros vehículos", remacharon.