Directo | Torra: "Nuestro president es Puigdemont"

info Libre

11.28.

Gràcies @QuimTorraiPla per la serenor, el rigor, el compromís i la dignitat amb què has amarat el teu discurs d'avui! — Carles Puigdemont (@KRLS) 14 de mayo de 2018

11.21.

11.20.

▶️ @QuimTorraiPla: "Reivindiquem la sobirania del @parlamentcat per fer lleis justes que ajudin i defensin totes les persones, i que promoguin la igualtat, la prosperitat i la sostenibilitat. El Govern tornarà a impulsar totes les lleis que el govern del PP ha dut al TC" pic.twitter.com/oFuWxsR0o2 — Junts per Catalunya (@JuntsXCat) 14 de mayo de 2018

11.02.

10.52.

Andrea Levy "El artículo 155 está para que, en caso de que se necesite aplicar porque los independentistas den pasos ilegales, se haga". #InvestiduraTorraESP pic.twitter.com/i9ppP94eeb — Partido Popular (@PPopular) 14 de mayo de 2018

10.46.

10.38.

10.36.

10.35.

10.33.

10.32.

10.14.

@CiudadanoVille "El 155 cumplió su primer objetivo, que era parar el golpe, pero todavía no se ha desactivado el proceso separatista: hay que mantenerse firme para detener el intento de ruptura" en @MasDeUno — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 14 de mayo de 2018

10.02.

@Albiol_XG en @LasMananas_rne "El Sr. Torra cree que los catalanes se merecen ese título en función de si son independentistas o no. Esta persona va a seguir las indicaciones de Puigdemont; pero el Gobierno de España estará muy vigilante y actuará a la más mínima". — Partido Popular (@PPopular) 14 de mayo de 2018

10.01.

09.42.

09.17.

El Parlament aprobará este lunes la investidura del candidato de JxCat, Quim Torra, como nuevo presidente de la Generalitat con la. La Cámara celebrará a las 10.30 la segunda sesión del pleno de investidura, después de que en la primera , que se celebró el sábado, Torra no lograra la mayoría absoluta de 68 diputados necesaria para ser investido –logró 66 votos de JxCat y ERC–. Este lunes sí que será investido, ya que en la segunda votación necesita solo la mayoría simple –más votos a favor que en contra–, que tiene garantizada desde este domingo.Torra abrirá el pleno con su intervención como candidato a la Presidencia y a continuación todos los grupos podrán replicar al candidato, como en el pleno del sábado. La votación se hará en voz alta y los diputados deberán responder "sí", "no" o "abstención" desde sus escaños cuando uno de los secretarios de la Mesa les llame por orden alfabético.Sigue en directo enel pleno de investidura de este lunes:a Quim Torra "por la serenidad, el rigor, el compromiso y la dignidad" de su discurso.Torrentdurante 15 minutos. Cuando se reanude la sesión será el turno de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.de Quim Torra: "Que tengamos suerte en el camino de la justicia y la república". El candidato de JxCat se ha comprometido a acabar el despliegue de la Agencia Tributaria catalana y a unEl candidato a presidir la Generalitat, Quim Torra, ha prometido este lunescentral y suspendió el Tribunal Constitucional (TC).La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular,, ha afirmado este lunes que el artículo 155 de la Constitución españolaen Cataluña "si la Generalitat da pasos contra la legalidad".Torra insiste en la. "Es para todos", asegura. Afirma, además, que su president continúa siendo Carles Puigdemont.Comienza su intervención dando laspor "su valor".en el Parlament de Cataluña con el discurso del candidato, Quim Torra.La portavoz de CatECP en el Parlament,, ha consideradoque tras su previsible investidura de este lunes, Quim Torra haga un Govern "provisional y externalizado".El diputado de Cs en el Parlamentha sido el primero en reaccionar a la decisión de Torrent y ha considerado que su decisión es una muestra más de la "".El presidente del Parlament,de Quim Torra como presidente de la Generalitat y optará por hacerlo por escrito. Fuentes parlamentarias han explicado que Torrent no se reunirá con el Rey por tres motivos: porque en la pasada legislatura no quiso recibir a la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell; por su discurso del 3 de octubre a favor de la actuación del Estado en contra del referéndum, y por "no haber dicho nada sobre la existencia de presos políticos en su Estado".El secretario general de Ciudadanos,, ha pedido este lunes al Gobierno de España que se mantenga "firme" porque considera que la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, pero el proceso soberanista "no se ha desactivado en Cataluña". Ha asegurado que "los que van a gobernar en Cataluña" tras posible investidura de Quim Torra "son" y cree que es "irresponsable" por parte del Gobierno de España "pensar que el nuevo Ejecutivo en Cataluña va a hacer algo diferente".El líder del PP catalán,, ha avisado de que tras la previsible investidura de Quim Torra este lunes, "España estará muy vigilante y".El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonès ha defendido este lunes que la abstención de su partido, que permitirá la investidura de Quim Torra, viene "".El senador del Grupo Popular José Manuel Barreiro, ha afirmado este lunes quede España" si el nuevo Ejecutivo en Cataluña "no responde a la legalidad".El presidente de Ciudadanos,, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "rectifique" y se siente con Ciudadanos a analizar cómode la Constitución en Cataluña, a la vista de que el objetivo del futuro nuevo president de la Generalitat, Joaquim Torra, quiere "crear una república catalana por segunda vez consecutiva". [Ampliación]