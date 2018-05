Recuperar 16 leyes

Programa de Gobierno

"Nuestro presidente es Puigdemont"

El candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Quim Torra , prometió este lunes gobernar para todos los catalanes sean o no independentistas, pero sin olvidar que, por lo que trabajará hacia, y asumió que el independentismo cometió errores, según informó Europa Press.En la segunda sesión de investidura , también insistió en pedir disculpas por sus tuits de hace seis años y algunos artículos que escribió: ", no volverá a ocurrir". En este sentido, defendió que los tuits y los artículos que generaron polémica, pero concluyó que, si ofendieron alguien, su obligación es disculparse: "De ningún modo mi intención era ofender".También asumió queen el pasado más reciente, aunque no los detalló, y, que son, a su juicio, encarar el proceso soberanista a través de los tribunales y no de la negociación política. Considera que estos errores del Estado fueron permitir que en Cataluña haya hoy en día "de los derechos civiles y políticos".El candidato concluyó que, si se asumen estos errores por ambos lados, podrá entablarse unpara abordar el conflicto político en Cataluña: "Aquí nos encontrarán siempre".Afirmó que la república que defiende para Cataluña también la desea para toda España, y confió en que "".Una de las novedades del discurso de este lunes respecto al del sábado es que cifró en 16 las leyes catalanas aprobadas por el Parlament que su Govern querrá reimpulsar y que no están vigentes porquetras los recursos del Gobierno central.Algunas de estas leyes serán, que no estaban hechas "solo para ciudadanos independentistas" y que aún así fueron impugnadas por el Ejecutivo central, lamentó.Esta vez sí desgranó su programa de gobierno, con medidas concretas, como implementar uny recuperar la gestión pública de la Empresa Aigües Ter-Llobregat.También prometió instaurar unde cooperación policial, seguir con el despliegue de la Agencia Tributaria de Catalñya y promover unaque garantice la "sostenibilidad del sistema".Además, se compromete activar el Mecanismo catalán para, crear una oficina que registre la inversión extranjera en Cataluña y la catalana en el extranjero, y cambiar el modelo energético para que en el 2050 toda la energía en Cataluña provenga de fuentes renovables.También prevé laque permita, con un único título transporte, moverse por todo el territorio catalán, y financiar los medios de comunicación públicos catalanes para que sean viables y líderes en sus respectivos ámbitos."Defender la república es", aseguró Torra, en un discurso que hizo sobre todo en catalán, pero para el que también ha utilizado el castellano para dirigirse al Gobierno central y el aranés porque es lengua cooficial en Cataluña.Además, insistió en algunos puntos que abordó el sábado, como que su objetivo es que Cataluña se convierta en Estado independiente en forma de república, y que se considera un: "Nuestro presidente es Puigdemont".Otras cuestiones en que volvió a poner el foco es que la acción política en esta legislatura se vehiculará a través del Govern, el Parlament y las movilización ciudadana, pero también a través del Consell de la República, comoVaticina que su mandato no será fácil; entre otros motivos, porque coincidirá previsiblemente con los juicios a los líderes soberanistas en la cárcel: "Todos deberemos estar a la altura".