A Rajoy no le ha gustado lo que ha oído a Torra pero insiste en que sólo va a "juzgar los hechos" 

El presidente del Gobierno,, ha advertido al próximo presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, que garantizará que la Ley y la Constitución se cumplan en esta comunidad autónoma. Y ha dejado claro que lo dice para que "nadie se llame a engaño", aunque ha hecho una apelación al entendimiento y la concordia de cara al futuro.El jefe del Ejecutivo ha lanzado este aviso desde el Alcázar de Segovia, donde esta mañana ha presidido la imposición de condecoraciones de la orden de Alfonso X el Sabio.Durante su intervención, Mariano Rajoy, ha querido hacer un comentario sobre el "", en cuyo Parlamento regional se está debatiendo esta mañana la investidura del designado por Carles Pugidemont para ser el nuevo presidente de la Generalitat.El jefe del Ejecutivo ha dejado claro que, tras escuchar estos días a Joaquín Torra no le ha gustado lo que ha oído, pero ha insistido en que sólo va a "y por ello, ha dicho, hace un llamamiento al "entendimiento y la concordia".Pero al mismo tiempo que ha dicho esto, Rajoy también ha querido dejar claro que hará cumplir el ordenamiento jurídico españole en Cataluña. "Garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir", ha dicho de manera taxativa."Creo que es bueno, para que nadie se llame a encaño, que", ha insistido el presidente del Gobierno al tiempo que hacía una apelación "a la mesura, a la tranquilidad y a dejar a un lado la ansiedad". En su opinión, esto no resuelve nada y "no es lo que en estos momentos deben tener las personas para abordar una situación tan compleja como esta".