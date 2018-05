Rivera pide a Rajoy que "rectifique" y se siente con Ciudadanos para analizar cómo extender el 155 en Cataluña

El presidente de Ciudadanos,, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno,, que "rectifique" y se siente con Ciudadanos a analizar cómo extender la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, a la vista de que el objetivo del futuro nuevo president de la Generalitat, Joaquim Torra, quiere "por segunda vez consecutiva"."Pido al presidente Rajoy que rectifique, que reconozca que esto no puede seguir así y que nos sentemos a ver como extendemos la aplicación del 155", ha señalado Rivera en declaraciones a los medios antes de asistir al desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.En su opinión, "hay que sentarse en una mesa" y "" porque "no puede ser que el PNV esté marcando la agenda política nacional"."España es mucho más importante que el futuro político de nadie y la agenda política no la pueden marcar los nacionalistas", ha sentenciado.Por otra parte, se ha referido a las encuestas que dan un avance a Ciudadanos en detrimento del PP y el PSOE y ha destacado que se trata de "de que hay un nuevo proyecto para España que es Ciudadanos".Rivera cree que "el bipartidismo se está agotando" y "los españoles quieren pasar página", aunque llama a la "prudencia" porque se trata de", pero hay que seguir trabajando y "pensando más en los españoles que en el propio partido".