Directo | Rajoy y Sánchez pactan "una respuesta proporcional en la defensa de la legalidad frente a cualquier desafío"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha reunido este martes por la mañana con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para analizar cómo debe "enfocar" el Estado la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat, después de que éste hayay caminar hacia la, informó Europa Press.En paralelo a esa reunión,y luego ofrecerán juntos una rueda de prensa. Fuentes de JxCat explicaron que la comparecencia ante los medios será a las 16 horas en el Sana Berlín Hotel de la capital alemana, el lugar ya elegido en anteriores ocasiones para las reuniones del grupo parlamentario de JxCat. El encuentro se produce en plenaspara acabar de, una composición que debería cerrarse en los próximos días y completarse después de la toma de posesión de Torra.Sigue en, minuto a minuto, la actualidad de este martes en Cataluña:El instructor de la causa por el procés independentista en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha citado este miércoles a la letrada de la administración de justicia –secretaria judicial– del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Monserrat del Toro, en calidad de testigo, para que declare en relación con elque se produjo el pasado 20 de septiembre.El presidente del PP catalán,, ha reclamado al Gobierno, PSOE y Ciudadanos queque promueva el presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, porque en su opinión "no se le puede dar ningún margen" ni posibilidad de actuar "como les venga en gana".presentará este domingo una plataforma ciudadana "para unir a los españoles en torno a un nuevo proyecto de España que mira al futuro". El acto será cerrado por Albert Rivera.La Moncloa y el PSOE han asegurado además que este acuerdode la Constitución "que permitió la reparación de la legalidad quebrantada por el anterior gobierno de la Generalitat". Y también puede sumarse cualquier otro partido "que desee mostrar su compromiso" con las instituciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Tras la reunión, Rajoy y Sánchez han acordado trasladar a la sociedad un mensaje de "serenidad y de firmeza" en la defensa "de la concordia civil, la legalidad vigente, la Constitución Española, la soberanía nacional y la unidad de España".han remitido un comunicado conjunto tras finalizar la reunión entre Rajoy y Sánchez en el que se señala que "dada la situación creada con la investidura del nuevo president de la Generalitat, "su discurso político frentista y el carácter xenófobo de sus manifestaciones públicas", el Gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista se han comprometido a ofrecer una "frente a cualquier eventual desafío". La nota añade que "ambos han coincidido en rechazar cualquier intento de poner en marcha estructuras políticas distintas a las únicas válidas, que son aquellas contempladas en la Constitución y el Estatuto de autonomía de Cataluña". Además ambas formaciones políticas han acordado que "la vigilancia en el cumplimiento de la legalidad se haga extensiva a los recursos públicos que conforman el presupuesto de la Generalitat para garantizar que se destinen al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos".La reunión mantenida en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para abordar la situación de Cataluñade entrevista, según han confirmado fuentes socialistas.La portavoz de ERC en Cataluña,, ha defendido "hacer valer la mayoría independiente" y. Además, ha señalado que, aunque Carles Puigdemont será "un actor principal", el presidente de la Generalitat es Quim Torra.Torra ha destacado que su intención no es confrontar con el Gobierno central sino dialogar con el presidente Mariano Rajoy siempre que se garantice que habrá bilateralidad y que se podráTorra ha repasado los últimos meses de la hoja de ruta independentista y ha señalado varios momentos que él cambiaría, como la suspensión de la declaración de independencia el 10 de octubre a la espera de mediación: "Fue nuestra gran oportunidad., y que nadie se marchara del país". Preguntado por si eso no podría haber acarreado violencia en la calle, ha defendido que el movimiento independentista es pacífico y democrático: "Hemos cometido el error de tener un cierto paternalismo porque la sociedad es capaz de hacer cosas fantásticas". En este sentido, ha reivindicado la defensa de la república en las calles y ha explicado que toda su familia "está".El president Generalitat, Quim Torra, ha explicado este martes que quierey por ello pedirá a todos sus consellers que están en la cárcel y en el extranjero que repitan en el cargo.El ministro de Asuntos Exteriores,, ha calificado este martes comolas manifestaciones realizadas por el presidente catalán electo, Quim Torra, pero ha pedido "esperar" a ver su "actuación en el día a día", que ha confiado en que "vaya en el sentido de restablecer la normalidad en Cataluña".El presidentprevisiblemente esta misma semana para trasladarles todo su apoyo como nuevo líder de la Generalitat, y después hará lo mismo