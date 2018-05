Errejón pide a San Isidro que dé fuerzas a Carmena para "seguir transformando Madrid"

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad,, ha pedido a San Isidro, patrón de la capital, que dé fuerzas a quien es uno de sus "referentes", la alcaldesa, para "seguir transformando Madrid"."El año pasado le pedí al santo que nos librara de Mariano Rajoy y me. Nos ha librado de Cristina Cifuentes. Nos queda la mitad del camino por hacer. Este año le quiero pedir que, como a todos los madrileños nos sienta muy bien nuestra alcaldesa, que le siga dando fuerzas a Manuela Carmena para seguir transformando Madrid y haciendo una ciudad más abierta, social, acogedora y orgullosa", ha declarado a su llegada a la pradera de San Isidro.De Carmena ha dicho que es "". Sobre la desvinculación que la alcaldesa ha hecho de Podemos, el diputado ha subrayado que ella es "una ciudadana independiente que es alcaldesa" y por eso para él es una "referente de cómo se hacen las cosas y aprender".Errejón ha instado al líder de Cs, Albert Rivera, a que reflexione porque el PP del presidente en funciones de la Comunidad,, "es el mismo que el de Aguirre, Gallardón, González y Cifuentes". "En el PP nos dicen que cada vez que cae uno van a encontrar uno bueno, limpio", ha destacado. Sobre la situación de Pablo Casado y el máster ha indicado que son los tribunales los que tendrán que pronunciarse pero, en este punto, ha pedido a Rivera que reflexione "en una semana que se le va a hacer larga".A Cs le ha dicho que al PP "no se le puede regalar un cheque en blanco" y a Ángel Garrido que primero "" si quiere ser presidente porque dijo que el comportamiento de Cifuentes "era impecable, que no había nada raro y que todo eran conspiraciones de la oposición y de los periodistas" pero "un juez la ha imputado".