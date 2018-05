Unidos Podemos y ERC quieren tumbar mañana en el Congreso el presupuesto de la Casa del Rey para este año

Hay necesidades "acuciantes"

"Cobra como rey, no como jefe de Estado"

Unidos Podemos y Esquerra Republicana (ERC) buscarán este miércolesen el proyecto de Presupuestos Generales para este 2018 porque consideranque se haya priorizado incrementar el gasto de la Monarquía antes que otras necesidades sociales o que el jefe del Estado cobre más que el presidente del Gobierno, informó Europa Press.Ambos grupos parlamentarios defenderán este miércoles en la Comisión de Presupuestos sendas enmiendas de totalidad a la sección dedicada a la Casa del Rey, para la que los Presupuestos prevén un, frente a los 7,82 millones de 2017.Podemos y sus confluencias justifican este veto apuntando que no puede entender que se aumente la dotación presupuestaria de la Casa del Rey cuando en 2018 se consolidó un techo de gasto 62.000 millones inferior al de 2010 y cuandode sus cuantías."No podemos entender ni compartir que se priorice incrementar este gasto del Estado", añade el grupo que preside Pablo Iglesias.Aunque el grupo confederal valora que la Monarquía haya tomado iniciativas en materia de transparencia al publicar sus presupuestos y su estado de ejecución, considera que la institución sigue teniendo, ya que "no cumple" con los mismos procedimientos que otros organismos del Estado sí realizan.Por ello, plantea que el Tribunal de Cuentas tambiénpara que se sometan "al mismo escrutinio" que el resto de cuentas públicas de organismos pertenecientes a la cuenta general del Estado, además de aparecer en los datos de ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado.De su lado, Esquerra Republicanaporque juzga "incomprensible" que el rey cobre "21.608 euros al día" (casi 8 millones de euros al año), lo que significa, según sus cálculos, que "en 5 días cobra más que el presidente del Gobierno en todo el año".Según arguyen los independentistas catalanes, esta cifra indica que Felipe VI "no cobra como jefe de Estado, sino que cobra como rey, es decir, que es".Además, "y por si esto fuera poco", ERC ve "indignante" que la partida presupuestariay si se tiene en cuenta que el año pasado ya se incrementó en "43.850 euros".Por ello, en una enmienda parcial los republicanos catalanes proponen, un año más, derribar esa sección presupuestaria y asignar al jefe del Estado, que percibe 80.953 euros brutos al año.