El abogado del exconseller Lluis Puig dice que el defecto de la euroorden también se da para Puigdemont y Ponsatí

El abogado del exconseller Lluís Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, destacó este miércoles que el defecto de forma de la euroorden contra los exconsellers en Bélgica por el cuales(en Alemania)(en Escocia).En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, no dio por hecho que eso implique que la justicia alemana y la escocesa no extraditen a Puigdemont y a Ponsatí respectivamente, sino que es unaporque "el defecto se producen en las tres jurisdicciones".Explicó que la no extradición desde Bélgica de los exconsellers Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín "técnicamente no condiciona" lo que hagan ahora los tribunales en Alemania y Escocia, pero que ahora–que también es cliente suyo–, para analizarlo.Lo dijo desde Bruselas, donde la Justicia belga tomó este miércoles la decisión de no entregar a Comín, Serret y Puig a las autoridades españolas por un error de forma en la orden de detención y entrega emitida por el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena.Alonso-Cuevillas lo justificó porquepor el cual una euroorden debe llegar "amparada por una orden correctamente y coordinamente dictada dentro del procedimiento español".Según ha dicho, al emitir Llarena su euroorden, hizo decaer las anteriores órdenes nacionales e internacionales de detención que había emitido la juez Carmen Lamela, "que eran técnicamente correctas, aunque las cuestionábamos por el fondo". Con esa segunda euroorden, desde el TS "no reparan en que".Las defensas de los exconsellers en Bruselas se lo explicaron a la justicia belga, y además la Fiscalía de este país lo comunicó a la justicia española por si querían subsanarlo, "pero. "Ya hace días que lo habíamos puesto de manifiesto" y que la Fiscalíadel caso Bob Dogi, añadió.El letrado de Puig insistió en que, y reiteró que tiene argumentos sólidos en contra de que haya delitos de rebelión y de malversación."Increíble que, cuando se cursa una segunda –respecto a la cual teníamos idéntica o más contundente aún defensa de fondo, por otro motivo que no quiero desvelar–,", añadió. Para Jaume Alonso-Cuevillas, son defectos de forma "que han detectado todos y que".Considera técnicamente posible que ahora se curse otra euroorden, pero "" porque se dijo que la segunda euroorden iba a ser irrechazable, según recordó.También dijo que la decisión de este miércoles sobre Puig, Serret y Comín se fundamentará por escrito en próximos días, y que con ellacontra ellos y tienen libre circulación por Bélgica.