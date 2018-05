El Senado mantendrá la comisión del 155 aunque haya Gobierno en Cataluña

El Senado mantendrá la comisión conjunta creada para estudiar y aprobar la aplicación del 155 en Cataluña aunqueque se decidieron cuando se constituya un nuevo Gobierno de la Generalitat, han informado fuentes parlamentarias.La existencia y funcionamiento de esta comisión, que preside el también presidente de la Cámara,, es postestad del Senado y no depende de que el 155 siga en vigor o no, han subrayado estas fuentes, que insisten en que la institución es autónoma para organizar su estructura de trabajo. Si se llegara a aprobar una segunda aplicación de ese artículo Constitucional, esta comisión sería de nuevo la encargada de tramitarlo.Pero al margen de que eso suceda, hay trece iniciativas pendientes de tramitación en este órgano parlamentario y entre ellas está, Soraya Sáenz de Santamaría, a petición propia. La número dos del Gobierno presentó la solicitud el pasado 14 de marzo pero todavía no se ha llevado a cabo, a la espera de que se levante la aplicación del artículo y acuda al Senado para hacer balance.