El movimiento feminista se moviliza para exigir más presupuesto y compromiso político contra la violencia de género

Cientos de personas, en su mayoría mujeres, salieron este miércoles a las calles en Madrid para exigir un mayor compromiso político en la luchar contra la violencia de género y para denunciar "el incumplimiento" del Pacto de Estado contra la Violencia de Género por parte del Gobierno,, informa Europa Press.Esta movilización fue convocada en 40 ciudades de España. En la capital, arrancó pasadas las 19.00 horas desde el Ministerio de Sanidad encabezada por una pancarta con el lema "Contra las violencias machistas. Compromiso=Presupuesto". La Policía cifró la asistencia en un millar de personas, mientras que los convocantes calcularon unas 3.000.La protesta arrancó tras una performance en la que varias mujeres construyeron un "muro" con una veintena de cajas de cartón, cada una representando distintos tipos de violencia contra la mujer, los recortes que a su juicio se cometen en igualdad y otros estereotipos de género. Tras levantarlo, todas las mujeres tiraron las cajas, simbolizando el derribo del muro., gritaron.Posteriormente iniciaron el recorrido al tiempo que clamaban: "Fuera machistas de los juzgados", entre otras reivindicaciones también relacionadas con el rechazo a la sentencia de La Manada De camino a la Cámara Baja, los manifestantes corearon cánticos como, "¡No estamos todas, faltan las asesinadas!", "¡Vergüenza, vergüenza!", "¡Rajoy, trolero, nos quitas el dinero!" o "¡Mujer si no luchas el Congreso no te escucha!" entre otros, y portaron pancartas en las que se podía leer "El pacto está firmado, el PP no ha pagado", "Ninguna mujer nace para puta" o "Se busca timador en serie".Alba Pérez, portavoz de la Plataforma –convocante de la marcha–, señaló a Europa Press que el Gobierno "ha vuelto a estafar a la ciudadanía" ya que "solo" ha puesto 80 millones de los 200 comprometidos para dar cumplimiento al Pacto de Estado. "Faltan 120", remarcó, explicando que de las 214 medidas del acuerdo "119" requieren un presupuesto "directo"., añadió.Para Laura, de 41 años, "aunque se han conseguido muchas cosas en el feminismo" aún quedapara no olvidar el "espíritu del 8 de marzo" que, a su juicio, "supuso un punto de cambio".Una idea que compartió su compañero Félix, de 52 años. "Hay 200 millones de euros que no se están gastando y se me ocurren miles de cosas, como por ejemplo más educación. Seguro que hay miles de objetivos que no pueden permitir dejar ese dinero sin gastar", señaló a Europa Press.A su llegada a las inmediaciones del Congreso, los asistentes a la marcha hicieron otra performance, en la que varias mujeres se tumbaron cubriéndose de bolsas de plástico, simulando a las asesinadas por violencia machista.Tras leer el manifiesto, en el que denunciaron los más de 900 asesinatos en los últimos quince años e instaron al PP a cumplir "su promesa de mínimos", los asistentes se unieron al grito de "¡Ni una menos!" yA la movilización en la capital se acercaron dirigentes del PSOE y de Podemos. La secretaria de feminismos del partido morado, Sofía Castañón, declaró que "tanto desde el partido como desde todo el grupo confederal" están en la manifestación puesto que "la calle está diciendo lo que Podemos ha trasladado desde que vieron los presupuestos"., añadió. Asimismo, catalogó como "injerencia" que tengan que ser las comunidades autónomas las que se hagan cargo de los 120 millones de euros restantes, puesto que, a su juicio, "están ahogadas".Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE,, dijo que el Ejecutivo "está incumpliendo sistemáticamente" este Pacto de Estado "con la inestimable ayuda de Ciudadanos". "Hasta ahora no se han desarrollado ninguna de las medidas contempladas en el Pacto", afirmó, acusando al PP de "abandonar a las mujeres de este país".La manifestación llegó a su fin alrededor de las 20.30 horas, entre los últimos gritos dey "No falta dinero, falta voluntad".