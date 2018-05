Los pensionistas rodean las sedes del Banco de España en varias ciudades en una nueva jornada de protesta

Los pensionistas volvieron a la calle este miércoles. Esta vez, lo hicieron, que llamaron a la movilización en varias ciudades de todo el país. Concretamente, los jubilados que decidieron secundar las protestas que llevan protagonizando casi cuatro meses,de ciudades como Madrid, Sevilla, Oviedo, Santander, A Coruña o León. El objetivo, "", según explicaron los sindicatos."No nos conformamos. Los recientes acuerdos en materia de pensiones entre el Gobierno y el PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 no han satisfecho las reivindicaciones. Es un acuerdo que. El año que viene queda condicionada esta reforma a un acuerdo en el Pacto de Toledo, donde no nos llega ninguna certeza de que esto se produzca", dijo en la concentración de Madrid la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera.El Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció un acuerdo con el PNV para superar la primera votación en el Congreso de los Presupuestos a cambio de una subida de las pensiones al ritmo del IPC y de retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023. Sin embargo, a pesar de ser lo que los pensionistas pedían desde la calle, no se ven conformes porque, aseguran, son medidas ad hoc, que no aseguran la estabilidad del sistema de pensiones más allá del año 2019."No nos conformamos tampoco con el hecho de que elno entre en vigor antes de 2023, sino que queremos que ese elemento, que solo tiene la justificación de recortar las pensiones,. No queremos que la reforma de pensiones de 2013 termine acabando con nuestro sistema de pensiones y dejándolo como un sistema de pensiones mínimas. No se pueden seguir recortando las pensiones en nuestro país y", continuó Barrera.No participaron en esta ocasión las demás organizaciones de pensionistas, puesto que las diferencias políticas entre ambos colectivos son evidentes. Los sindicatos reclaman que se vuelva a vincular la subida de las pensionesy, además, exigen lapor la mayoría absoluta del PP. Esta, además de desvincular la revalorización de las prestaciones a la subida de los precios –provocando la pérdida de poder adquisitivo de estas personas–, supuso la creación de un ajuste automático llamado factor de sostenibilidad, que recorta las pensiones según aumente la esperanza de vida, por un lado, y de acuerdo con la relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, por otro. Por eso, desde hace cinco años, las pensiones sólo han subido un 0,25% anual, el mínimo legal mientras persista el déficit de la Seguridad Social. La, por su parte, además de compartir estos objetivos pone en cuestión el Pacto de Toledo y pide dar, que contó con la aprobación de CCOO y UGT.