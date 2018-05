Más de 30.000 euros para repatriar soldados de la División Azul que apoyaron a Hitler y 0 euros para exhumar fosas franquistas

El PP olvida el presupuesto destinado a Memoria Histórica

El Gobierno “carece de recursos” para llevar a cabo trabajos de exhumación en fosas de víctimas del franquismo , pero no para repatriar los cuerpos de los excombatientes españoles de la División Azul, el ejército que colaboró junto a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, en esta última actividad, el Ejecutivo gastó. Antes de esa fecha, se tiene constancia de haber gastado otros. En total, con estos 32.010 euros, se han repatriado desde entonces ade las tropas alemanas.Por el contrario, desde el año 2012, las partidas destinadas a realizar trabajos de exhumación de víctimas de la dictadura franquista. En 2009 se destinaron 1,3 millones; en 2010, 2,1 millones; y en 2011, 2,2 millones. Desde 2012, el presupuesto público se ha quedado a cero Son datos del propio Gobierno, que ha contestado así a una pregunta realizada por el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet. “¿Qué cantidad económica ha destinado la administración general del Estado desde el año 2000, año por año, para el retorno de cuerpos de miembros de la División Azul?”, preguntó por escrito el pasado mes de marzo.Hasta diciembre de 2011, los gastos eran asumidos por la Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa. Desde entonces, si los familiares no pueden hacer frente a ellos, es la Dirección de Apoyo al Personal (Diaper) del Ejército de Tierra la que se encarga, según ha respondido el Gobierno dirigido por Mariano Rajoy. “En relación con la información interesada, se señala que el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa,”, ha confirmado.Por este motivo, Mulet ha lamentado “que el PP pueda destinar el dinero de todos únicamente a repatriar cuerpos de voluntarios que lucharon junto al ejército Nazi contra el pueblo ruso, pero”, ha informado Compromís. “Hay miles de españoles en fosas, a pocos quilómetros de la Moncloa, empezando por el Valle de los Caídos, a los cuales no se les permite una sepultura digna, mientras el dinero de todos sí puede destinarse a repatriar a colaboradores del ejército nazi a más de 7.000 quilómetros”, ha denunciado Mulet.Lo cierto es que desde el año 2012, poco después de que el PP llegara al Gobierno, la partida presupuestaria destinada a la exhumación de fosas comunes y a la Memoria Histórica en general se ha quedado a cero. En 2011, los Presupuestos Generales del Estado llegaron a destinar más de seis millones de euros a reparar la memoria de las víctimas de la dictadura. Poco después,. ¿Por qué motivo? Por “carecer de recursos para ello”. “La colaboración económica con las asociaciones memorialísticas” se reanudará “tan pronto sea posible destinar nuevas partidas presupuestarias”, respondió el Gobierno cuando también Compromís le preguntó por esta cuestión.Sin embargo, ya desde el año 2013,. “Las reformas del Gobierno y los esfuerzos de todos los ciudadanos nos sitúan en el fin de la recesión y en el prólogo de la recuperación”, dijeron en octubre de 2013. Lo reiteraron un año más tarde, en 2014, cuando Mariano Rajoy presumió de haber salido de la crisis “sin dejar desguarnecidos a los más débiles” y manteniendo “la sanidad pública y gratuita, la educación universal y las políticas de dependencia” lo que, a su juicio, supone perseverar el “núcleo” del Estado del Bienestar.Ahora, cuatro años más tarde, parece que ese discurso está instalado en el Gobierno. Sin embargo, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este 2018, el Ejecutivo de Rajoy ha vuelto a olvidar la partida presupuestaria destinada a Memoria Histórica. De nuevo, al igual que en los últimos años,