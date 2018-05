Torra tomará posesión previsiblemente el jueves en un acto "sobrio" y sin invitados

La fórmula elegida por Torra

La medalla de presidente

tomará posesión como president de la Generalitat previsiblemente este jueves eny de esencia administrativa en el Palau de la Generalitat, según informó Europa Press.La toma de posesión está siendo organizada por el Palau de la Generalitatde la Constitución, y por primera vez no se llevará a cabo en el Saló Sant Jordi ni habrá los tradicionales invitados –en la de Carles Puigdemont hubo unos 400–.Torra defendió este martes que quería que fuera un acto íntimo y sencillo parapor tener a miembros del anterior Govern en la cárcel y en el extranjero. Y el acto será íntimo y sencillo como pretende Torra, pero la supervisión del Gobierno central garantizará que sea plenamente constitucional en cuanto a su formato.Desde la Generalitat, y que solo haya una bandera en la sala, la senyera, algo que debe supervisar el Gobierno central.Quim Torraen el momento de tomar posesión del cargo porque hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le exime de ello.Él ya dijo que no lo hará y que usará la misma fórmula para tomar posesión que la que utilizó Puigdemont, que fue "cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat conrepresentado por el Parlament".Aquel episodio acabó en los tribunales pero sin consecuencias: Unión Cívica Española-Partido por la Pazy a la Constitución, pero el TSJC aseguró que no tenía obligación legal de hacerlo: esta sentencia es la que ahora exime a Torra.La toma de posesión de Torra se afronta con otra particularidad: normalmente, pero en este caso eso no va a ser posible porque Puigdemont está en Berlín y quien dirige la Generalitat es el Gobierno central.Una posibilidad es que sea el president del Parlament,, pero Torra es reticente a ello teniendo en cuenta que querría que hubiera sido Puigdemont, aunque el martes dijo: "Torrent tiene que estar en el acto, igual que mi familia".