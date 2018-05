Miles de personas reclaman en Algeciras "más compromiso" en la lucha contra el narcotráfico

Miles de personas se concentran en la Plaza Alta de Algeciras (Cádiz) convocadas por los sindicatos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y coordinadoras antidroga que conforman la plataforma Por tu seguridad, por la de todos para pediren la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, informa Europa Press.La concentración, según ha explicado a Europa Press el presidente de la coordinadora provincial antidroga Nexos, Francisco Mena, tiene como objetivo ser "del Campo de Gibraltar para que alce su voz ante la situación de excesiva peligrosidad que se vive en la comarca y que proyecta una imagen muy negativa para el conjunto del Campo de Gibraltar".En el manifiesto, leído por el ex defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, se ha reivindicado que la comarca el Campo de Gibraltar está compuesta por "gente seria y honrada". "Tenemos muchos problemas y los conocemos: falta de trabajo, falta de viviendas, personas necesitadas de lo imprescindible para vivir, pero sabemos queque se nos ponga por delante", asegura.Asimismo, afirma que la concentración de este jueves es¡Que la muerte de un niño nos ha llenado de espanto y al mismo tiempo nos da fuerzas! ¡Que las administraciones no nos defrauden y desde la unidad pongan los medios para erradicar estos males que, si no son detenidos ahora, pagaremos un precio muy alto!"."La lucha contra el tráfico de drogas esy especialmente para quienes vienen detrás deseando encontrar un futuro más luminoso, más armonioso, fraternal y, sobre todo, justo", afirma el manifiesto.Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha afirmado que es "para con nuestra tierra".Asimismo, ha reivindicado que "hay que contar las verdades con todas sus dimensiones, como la persecución a los narcos, el apoyo a los jueces y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la par de todo lo bueno que tenemos, con unas bonitas playas y con su gente trabajadora". "El Campo de Gibraltar es un lugar maravilloso y", ha concluido el alcalde de Algeciras.Otro de los alcaldes presentes en la concentración ha sido el de La Línea de la Concepción, Juan Franco, que ha afirmado que el narcotráfico es. Asimismo, ha lamentado los hechos "bastantes desagradables" ocurridos en las últimas fechas y ha reivindicado la "potencialidad" de la comarca, "que hay que explotarla".Igualmente, Franco ha pedido. Así, ha destacado que el Estado "se está volcando" con las fuerzas y cuerpos de Seguridad, pero necesitamos la implicación de otras administraciones para afrontar el aspecto social, que es fundamental"."La tasa de desempleo y una renta excesivamente baja es caldo de cultivo para que organizaciones mafiosas se implanten, y", ha concluido.