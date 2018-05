El Gobierno no asistirá a la toma de posesión de Torra por “imposiciones” de la Generalitat

El primer choque Gobierno-Generalitat se ha producido antes de que e. Esto es, antes de que se levante el artículo 155 de la Constitución. Y ha sido a cuenta del acto de toma de posesión del president Quim Torra. Si no hay cambios de última hora para este acto que se producirá a lo largo de la mañana de este jueves,Según informan desde la Moncloa, el Gobierno no asistirá a la toma de posesión de Torra “porque desde la Generalitat se le ha intentado, cosa que no se ha aceptado”.El Gobierno considera, además, que el modelo de acto organizado por la Generalitat “”, añaden desde Presidencia del Gobierno.Torraen el momento de tomar posesión del cargo. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le exime de ello.Su intención es recurrir a la misma fórmula que utilizó Puigdemont, que fue “de presidente de la Generalitat con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlament”.El acto será “sobrio” y con pocos invitado