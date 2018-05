España prohibirá las bolsas de plástico en 2021 y las cobrará de forma obligatoria desde el 1 del julio

12 minutos de uso, 100 años para descomponerse

España prohibirá las bolsas de plástico en 2021 y las cobrará de forma obligatoria a partir del próximo 1 de julio, según avanzó la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina , en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que se aprobó el Real Decreto que, informa Europa Press.Así, señaló que a partir de 2021 se prohibirán todas las bolsas ligeras (entre 15 micras y 50) y muy ligeras (menos de 15 micras). Además, el 1 de julio de este mismo año, se cobrarán de forma obligatoria todas las bolsas de plástico, salvo las muy ligeras destinadas a los alimentos por "razones de higiene y para fomentar el consumo a granel, yy el desperdicio alimentario".En concreto, en el caso de las bolsas de espesor inferior a 15 micras el precio será de 5 céntimos de euro por bolsa; en las bolsas de entre 15 y 49 micras, de 15 céntimos de euro por bolsa; en las de 50 o más micras, el precio será también de 15 céntimos de euro por unidad y en aquellas con un espesor igual o superior a las 50 micras, con contenido igual o superior a un 50% de plástico reciclado pero inferior al 70%, el precio será de 10 céntimos de euro por bolsa.Como paso intermedio, la ministra detalló que, a partir de enero de 2020,–"especialmente dañinas porque tienen aditivos y un mayor impacto", en palabras de Tejerina–, que deberán llevar un 50% de plástico reciclado.Tejerina calificó de "muy ambicioso" el Real Decreto, que asume "las condiciones más exigentes" planteadas por la Comisión Europea . ", son los países de la UE más ambiciosos", recalcó.Además, subrayó que España es el único país de la UE que incorpora el requisito para bolsas que no están reguladas en este Real Decreto, las muy gruesas, a las que obligará que estén fabricadas en un 50% con plástico reciclado, un objetivo que ha vinculado con el ámbito de la Economía Circular.La obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico, aunque posteriormente se retrasó al 1 de marzo, fecha en que volvió a quedar en suspenso a la espera del dictamen del Consejo de Estado, antes de su aprobación definitiva.Por otro lado, la ministra añadió que también se presentó a información pública una modificación de la Ley de Residuos que establece la obligación de recoger en los municipios de más de 5.000 habitantes de forma separada, la fracción orgánica de los residuos municipales antes del 31 de diciembre de 2020. "No es casualidad vincular ambos objetivos", indicó Tejerina, que reiteró que lo que se persigue es queEl Real Decreto también contempla una, con información para los usuarios y un registro de productores "para evaluar y dar cuenta de cómo España cumple con los objetivos", según la ministra.En cuanto al Registro de Productores, estará adscrito al Ministerio , y contará con una sección dedicada a los fabricantes e importadores de bolsas de plástico, para cumplir con la obligación depor los fabricantes a la Comisión Europea y saber lo que se pone en el mercado y su evolución, para poder conocer la efectividad de las medidas puestas en marcha y, en su caso, plantear nuevas soluciones."Este Real Decreto es un primer paso para evitar los residuos en la naturaleza porque en breve se aprobará la Estrategia de Economía Circular, con el fin de fomentar la reutilización y reducir los residuos", señaló Tejerina.Como explicó la ministra, el objetivo de todas estas medidas es tener, al tiempo que ha destacado el hecho de que "el 90% de las bolsas de plásticos se usan una sola vez, con un uso de entre 12 y 25 minutos cuando luego tardan más de 100 años en descomponerse".En este punto, también lamentó que, a nivel mundial, cada año terminan en el mar, una cifra que llega al medio millón en aguas de la UE. La ministra también ha puesto el foco en el hecho de que las bolsas de plásticos son uno de los 10 productos que más se encuentran en la basura, por lo que su impacto no es sólo ambiental sino que también repercute en sectores como el turismo o actividades como la pesca.En la última década,, pasando de 317 bolsas por habitante en 2007 a 144 bolsas por habitante en 2014, según datos del sector.