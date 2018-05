La jueza cita como investigados a dos ex altos cargos de Zapatero por una adjudicación a la empresa que financió al PSPV

Etelvina Andreu junto a la ex ministra Leire Pajín en un acto en Alicante.

Adjudicación por más de 184.000 euros

La titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Carmen Huerta, ha citado a declarar, a partir de las 10.00 horas, a Etelvina Andreu y Consuelo Sánchez Naranjo, ambas ex altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como investigadas por el concurso de publicidad concedido por el Ministerio de Sanidad en 2008 a la empresa Crespo Gomar, que trabajó para el PSOE valenciano (PSPV) y que está siendo investigada por financiar presuntamente de forma irregular a este partido, informa Europa Press.Estas declaraciones, y las de otros investigados, estaban, pero la jueza instructora las suspendió debido a que algunos investigados en este caso pidieron ser defendidos por la Abogacía del Estado y porque Andreu solicitó comparecer por videoconferencia.Tras resolver estas cuestiones, en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press la magistrada ha vuelto a citar a Andreu y Sánchez el 26 de junio en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid como investigadas por los. Este mismo día deberán comparecer también dos funcionarias que integraron la Mesa de Contratación; mientras que otros seis integrantes del mismo órgano lo harán el 28 de junio y el 2 de julio.Andreu fue nombrada directora general de Consumo en 2008 y un año antes había sido candidata a la Alcaldía de Alicante, mientras que Sánchez Naranjo ocupó el cargo de subsecretaria de Sanidad y Consumo, también en el segundo mandato de Zapatero.Según el auto de inhibición del Juzgado número 21 de Valencia, que comenzó a investigar la presunta financiación ilegal del PSPV y Bloc —partido mayoritario en Compromís— entre 2007 y 2011, la adjudicación pública por el importe dea la agencia de comunicación Crespo Gomar se hizo a través de Etelvina Andreu.El juzgado madrileño acordódespués de que la jueza de Valencia le remitiese parte de la causa al considerar que podía ser constitutivo de delito, al igual que otra adjudicación realizada en 2009 en el Ministerio de Vivienda, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid.En diciembre de 2016, el juzgado valenciano comenzó a investigar pora los socialistas valencianos y a Bloc tras recibir un informe de la Policía Nacional que apuntaba que la empresa de comunicación Crespo Gomar —que tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía— facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, este órgano judicial se declaró "no competente" para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inhibió a favor de juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid,por posible prescripción.