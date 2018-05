La jueza procesa a la líder neonazi de Hogar Social por incitación al odio

Acusación particular

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha procesado a la líder del grupo neonazi Hogar Social Madrid (HSM) Melisa Domínguez por un delito de incitación al odio con motivo deldel 22 de marzo de 2016 después de los atentados yihadistas de Bruselas.Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la jueza Esperanza Collazos concluye la investigación de los hechos y continúa la tramitación de las diligencias por los trámites de procedimiento abreviado.En la resolución, acuerda elrespecto a once personas acusadas de desórdenes públicos por participar en el lanzamiento de béngalas al templo.La instructora del caso pide que se de traslado de la causa al fiscal y a las acusaciones para que en el plazo de diez días formulensolicitando la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.Los hechos se investigan a raíz de unacomo acusación particular. Esta asociación inició este caso con una ronda de denuncias ante la Fiscalía Madrileña que, posteriormente, confluyeron en un caso ante el juzgado 9 de Madrid.El archivo de los otros investigados serápuesto que se considera que es "del todo inasumible e imposible que se estimen como delictivos hechos que necesitan obligatoriamente que participen varias personas para su comisión""Nos parece contradictorio que se acuse a Melisa Dominguez de, por ejemplo, la autoría del vídeo contra las personas musulmanas en España y sus lugares de culto pero el Ministerio Fiscal parezca creer que fue elaborado, construido y difundido en solitario por ella, extremo del todo imposible puesto que, como se ha evidenciado durante la instrucción,el que se encarga de dar soporte a esta organización", ha afirmado Estanislao Naranjo, director de los servicios jurídicos de la Red.La Red ha adelantado que pedirá unapara Melisa Domínguez así como incorporar a todas las personas que, como cooperadores necesarios, hubieran participado en los procesos de creación de los contenidos, mensajes y materiales islamofóbicos por los que se encausa a la ya acusada de delito de odio Melisa Domínguez.Desde la Red se quiere destacar como elrechazó las peticiones reiteradas de la organización para participar de la causa o coordinarse lo cual, choca con el discurso a favor de los derechos humanos y contra la extrema derecha que promueve la ciudad."Pedimos a la ciudad de Madrid que abandone su política basada únicamente en el papel y pise la calle., sino una ciudad vibrante que merece tener una ciudad que se sume a las causas judiciales por delito de odio racial desde el minuto uno con medidas reales, no meros anuncios sin recorrido. Pedimos a la Sra. Marta Higueras, delegada de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Madrid, que de el paso y no deje sola a la sociedad civil", ha afirmado Daniel Méndez, presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.