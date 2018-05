Reacciones al nuevo Govern: Cs pide seguir aplicando el 155 y el PSC y los 'comuns' critican la ausencia de paridad

Los partidos fuera del eje independentista en Cataluña han reaccionado con dureza ante el anuncio de Joaquim Torra de cuáles serán los consellers de su Govern : algunos, en el extranjero, y otros, en la cárcel. La líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas (Cs), advirtió este sábado, tras nombrarse el nuevo Govern, que. "No quieren gobernar sino desafiar a la mayoría de catalanes y a la legalidad democrática", dijo en un tuit. Más allá del portavoz del PP catalán, Xavier García Albiol, que advirtió que el Gobierno "y las instituciones democráticas darán la respuesta adecuada a este desafío y a esta provocación", ningún otro partido ha hecho referencia al 155 o a posibles medidas a tomar por los nombramientos.El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, calificó de grave error el nombramiento de consellers que no podrán ejercer de forma efectiva y ha criticado que esEn un apunte en Twitter, sostuvo que los recién nombrados consellers Jordi Turull y Josep Rull –que están en prisión–, y Toni Comín y Lluís Puig –que están en Bélgica– "" a su cargo.Por ello, lamentó que las primeras decisiones que está tomando el presidente de la Generalitat "".Catalunya En Comú Podem criticó este sábado la composición del nuevo Govern de la Generalitat porquey por no ser paritario.En una publicación en la cuenta de Twitter de CatECP, la formación lamentó que el president "" y de la campaña #onsonlesdones.