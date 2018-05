Iglesias y Montero consultan a las bases de Podemos si deben permanecer en sus cargos tras la polémica del chalé

Críticas dentro y fuera de Podemos

Este sábado, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , y la portavoz de la formación en el Congreso, Irene Montero , comparecieron en rueda de prensa con el objeto de anunciar que la próxima semana lanzarán una consulta a sus bases sobredespués de la polémica del chalé."¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General y de la Portavocía parlamentaria de Podemos?", preguntarán a las bases del partido.Consideran que en los últimos días se ha abierto un debate, que según Montero es "lo más valioso que tiene una persona y más quien se dedica, por un tiempo a ser representante público". Creen que están actuando de forma "coherente y responsable" respecto a su labor y al código ético de Podemos, pero que si alguien cree que no es así, no les corresponde juzgarlo a ellos, añadió Montero: "Es la gente de Podemos, los inscritos y las inscritas,"."Cuando se cuestiona la credibilidad de uno, hay que dar la cara", apuntó Iglesias. "Todas las responsabilidades de Podemos dependen de la gente que nos eligió y por lo tanto pensamos que ahora les toca decidir a ellosen las que estamos o si nos ordenan dimitir", insistió el secretario general.Señalaron que publicaron todos los detalles de la compra y la hipoteca por su compromiso con la transparencia, pero denuncian la pérdida de su "derecho a la intimidad" por toda la información que ha circulado en los medios, como la“No deseamos nadie que vivan una situación como esa. Pero cuando decidimos meternos en política, sabíamos a lo que nos enfrentábamos y que con nosotros no funcionan las cosas que funcionan con otros cargos. Con nosotros no hay límites”, criticó Montero.Iglesias anunció que el próximo lunes, el secretario de Organización, Pablo Echenique, dará más detalles sobre la votación. Habrá dos posibles respuestas: "Sí, deben seguir" o "No, deben dimir de la Secretaría General y de la Portavocía parlamentaria".El pasado miércoles, OkDiario publicó que los dirigentes del partido morado habían adquirido un chalé valorado en 600.000 euros, generando un gran revuelo. De hecho, este sábado Podemos envió una carta a sus bases denunciandoLa misiva sostiene que el hecho de que dos diputados tengan una hipoteca de "270.000 euros" –cada uno– solo es noticia porque son de Podemos. "Entonces todo vale. A ningún cargo público se le hace esto, porque es", aseguran.Iglesias y Montero hicieron público unconjunto en el que defienden el derecho de cualquier cargo público a gastarse su dinero de forma honrada. "Ambos pagaremos [la hipoteca] en 30 años, algo más de la mitad de esa cantidad [600.000 euros] cada uno. Y lo pagaremos para comprar una casa en la que vivir, no con la que especular", explicaron.Recordaron que siguen cobrando el equivalente a tres salarios mínimos y aseguraron que "a los ministros y a cualquier cargo público hay que criticarles por sus políticas o eventualmente por su corrupción,mientras lo hagan de forma honrada". Sin embargo, a Iglesias se le ha recordado en los últimos días que en 2012 aseguró que era un error entregar "la política económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo", en referencia a Luis de Guindos.El Gobierno criticó que la "incoherencia" por ese reproche al ex ministro de Economía: "Si uno del PP compra una cosa es para especular, y si lo hace uno de Podemos, es para un proyecto de futuro". Ciudadanos también calificó de "populismo incoherente" la compra de la vivienda, mientras que desde el PSOE opinaron quesi hay o no incoherencia: "En este momento los ciudadanos exigen respuestas a sus problemas de verdad, y no deberíamos entrar ninguno en", sentenció la portavoz socialista, Margarita Robles.Pero las explicaciones tampoco satisficieron a dirigentes del propio partido como al alcalde de Cádiz, José María González Kichi, quien este viernes sostenía que el código ético de Podemos "no es una formalidad", sino "el compromiso de", lo que "supone renunciar a privilegios como el exceso de sueldo". "Ni lo he pensado ni quiero dejar de vivir y criar a mis hijos en un piso de currante en el barrio gaditano de La Viña", añadió.En la rueda prensa de este sábado, preguntados precisamente por las declaraciones del alcalde, Montero respondió que Kichi "también es inscrito en Podemos y". "No solo expresarla, como ya ha hecho, sino que también sea su opinión la que cuente y decida cuál es nuestra posición política en esta organización", añadió.Kichi también señaló que el objetivo de la donación que realizan mensualmente todos los cargos de Podemos es "no parecernos a la casta, es no ser como ellos porque vinimos a desalojarlos a ellos después de que hubieran estado desahuciando por miles a nuestra gente,y al que seguimos siendo leales".Respecto a la importancia de “vivir como la gente corriente” que señaló el alcalde de Cádiz, el propio Iglesias planteó durante la campaña electoral del 20D lo "peligroso" de "aislar a alguien, como los políticos que viven en Somosaguas, en chalés, y que no saben lo que es coger el transporte público o lo que cuesta un café".