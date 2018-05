Acuerdo unánime en el Congreso para asegurar en los Presupuestos los 120 millones a las CCAA del pacto contra la violencia machista

200 millones pactados

"Se impone la cordura y la razón"

Todos los grupos del Congreso han llegado este lunes a un acuerdo para que losa comunidades autónomas y ayuntamientos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se incluyan finalmente en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.A través de un texto transaccionado, recogido por Europa Press, los partidos de la Cámara pretenden incluir en los presupuestos la. El objetivo, tal y como se recoge en el acuerdo, es que estas dispongan de los fondos para aplicar las medidas que en él se incluyen para luchar contra esta lacra.Se trata de una demanda que socialistas y otros grupos de la oposición venían reclamando desde que se presentaron las cuentas, el pasado abril. En concreto, denunciaban que la cuantía prometida para las administraciones regionales (100 millones) y locales (20 millones), tal y como se especificaba en el pacto.El Gobierno, por su parte, defendió que las comunidades debían cumplir con el pactoaprovechando los fondos de la financiación autonómica. Según explicó la propia ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, estos recursos aumentaron en el proyecto de 2018 precisamente para que las administraciones pudieran ejecutar estos compromisos.En ese contexto, los grupos buscaban hacer rectificar al Ejecutivo reclamando la inclusión en el texto de los PGE dea las comunidades autónomas, en el caso de los 100 millones, y a las entidades locales, en el caso de los 20 millones.Con el visto bueno del PP, la enmienda transaccional que se votará este martes garantizará el, en donde el Gobierno se comprometió a invertir 1.000 millones en los próximos cinco años, a razón de 200 millones anuales. Además de los 120 para comunidades y municipios, el proyecto de ley de Presupuestos ya reservaba 80 millones para políticas del Estado.Ante las quejas de la oposición por la falta de concreción de los, el PP pactó con Ciudadanos, el PNV, UPN, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Foro Asturias aumentar en 50 millones la cuantía estatal, hasta sumar 130. Finalmente, y tras el acuerdo al que se ha llegado este lunes, esta iniciativa ya no prosperará.Fuentes del PSOE han celebrado esta decisión ya que, según han explicado a Europa Press, había preocupación por este aumento de 50 millones para la lucha del Estado contra la violencia de género. Los socialistas temían que, dado que el compromiso era de 1.000 millones en cinco años,Varias Asociaciones de Mujeres han celebrado este lunes que todos los grupos hayan apoyado la enmienda socialista para obligar al Gobierno a incluir en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 los 120 millones comprometidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para las comunidades autónomas y los ayuntamientos., ha recalcado en declaraciones a Europa Press la presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que ha hecho hincapié en que esa es la dotación que se acordó en un principio y es la que debe cumplirse., ha afirmado Soleto, que ha destacado que si no se incluyen los 120 euros en las cuentas se "estará vulnerando" el acuerdo del Parlamento. A su juicio, si se quiere "fortalecer" la lucha contra la violencia machista lo "lógico" es que haya dotación presupuestaria para lograrlo.Desde Mujeres Progresistas, la presidenta Yolanda Besteiro, ha afirmado, por su parte, que el acuerdo esporque "el compromiso" del Ejecutivo eran 200 millones de euros. "Y no es una cantidad desorbitada", ha remarcado, haciendo hincapié en que combatir este tipo de violencia es "una prioridad" y avisando de que "sin dinero" del Estado, el pacto contra la violencia machista "no puede ejecutarse".De hecho, ha tachado deque PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canaria estaban llevando a cabo para la inclusión de otros 50 millones para la lucha contra violencia de género. En este caso, se trataba de una partida con la que se busca aumentar la cantidad de 80 millones que el Estado pone en los PGE.Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, ha aseverado que esque haya 200 millones anuales. Para combatir la violencia de género, "se requieren medios económicos" que se cuantificaron en el Pacto de Estado."Es necesario aportar ese dinero para que las comunidades y los ayuntamientos puedan poner medios para erradicar este gravísimo problema", ha declarado a Europa Press, añadiendo que hasta ahora el pacto se había "violentado". "porque cada día hay un víctima nueva", ha argumentado.