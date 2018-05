Nacionalismo catalán "identitario y excluyente"

Recuerdo a Miguel Ángel

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas , ha defendido este lunes elreivindicado por su partido y por la plataforma que lanzó este domingo, España Ciudadana, y lo ha diferenciado del "nacionalismo" catalán, el vasco y el del Frente Nacional francés.En rueda de prensa recogida por Europa Press tras la reunión del Comité Ejecutivo de Cs, Arrimadas ha dicho que en su partido estáncon la acogida que está teniendo la plataforma, tanto su manifiesto como la difusión en redes sociales, tras el acto de presentación celebrado en Madrid.Se trata de una plataforma "abierta a la sociedad civil y al talento" para "buscar lo que nos une a todos los españoles, más allá de ideologías, territorios y batallas políticas", y promover, ha explicado, precisando que el próximo acto tendrá lugar en Málaga el 16 de junio.Además, la portavoz de Ciudadanos ha afirmado que ese proyecto está pensado "también para las que votan a opciones nacionalistas", y que reivindica el "patriotismo civil", que, según ha dicho, "respeta la diversidad" de España y "no tiene nada que ver con el nacionalismo".Para diferenciar ambos conceptos, se ha referido aal afirmar que "está orgulloso de pertenecer a un país, usar la bandera o escuchar con respeto su himno".En cambio, "aquí el nacionalismo, el vasco o el catalán, ha puesto en duda lo que en otros países no está no está puesto en duda", ha lamentado, indicando que en Francia "nadie confundiría" elcon el "nacionalismo" de la líder del Frente Nacional, la ultraderechista Marine Le Pen.En este sentido, ha señalado que el nacionalismo catalán tiene, porque "habla de españoles que viven en Cataluña, en vez de catalanes que se sienten españoles", y alude a "diferencias genéticas" entre las personas y a una España que "expolia a los catalanes".Asimismo, Arrimadas ha respondido a quienes desde el PP critican que en el acto de España Ciudadana se recordara la figura de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997,en el Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya).y en qué partido militaba, todo el mundo sabe que fue un demócrata que fue asesinado por defender la democracia, sus ideas y un país para todos", ha manifestado. En este sentido, ha subrayado que las víctimas del terrorismo deben ser "honradas" por todos los partidos y merecen un reconocimiento "fueran del partido o de la ideología que fueran".