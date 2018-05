Echenique cree que Iglesias y Montero recibirán el aval de las bases porque "la militancia de Podemos es inteligente"

Pido POR FAVOR que se acabe el acoso a la familia de Pablo Iglesias e Irene Montero. Que mafiosos como Eduardo Inda publiquen las ecografías de tus futuros hijos y circule la dirección donde van a vivir es repugnante y muy peligroso para la democracia. pic.twitter.com/9XvS5LSPgD — Pablo Echenique (@pnique) May 21, 2018

"Es excesivo perseguir a una familia"

Hola @Pablo_Iglesias_ e @Irene_Montero_ os hemos ayudado en la decoración de vuestro nuevo casoplón.



Hemos pensado que una réplica del cartel que obligasteis a colocar en el ayuntamiento de Madrid os puede gustar ✌ pic.twitter.com/gYCy7Mb22A — Cañas por España (@canasporespana) 20 de mayo de 2018

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique , considera que el líder de la formación, Pablo Iglesias, y su portavoz parlamentaria, Irene Montero, "" de las bases sobre su continuidad en los cargos porque "la militancia del partido es inteligente"."La militancia de Podemos es inteligente y creo que la consulta va a servir para confirmar el sentido común que dice que no se puede acosar a una familia en democracia", ha subrayado Echenique, en relación a la polémica suscitada por la compra de un chalé de más de 600.000 euros que ha motivado que ambos líderes del partido consulten a sus bases si son "dignos" de seguir ostentando sus cargos.En declaraciones en Antena 3 recogidas por Europa Press, ha apuntillado que aunque cree que Iglesias y Montero "van a recibir un apoyo amplio", quiere esperar a ver los resultados de la consulta "para valorar, porque habría que valorar muchos escenarios" yen las votaciones, cuya fecha se anunciará este lunes.Por otra parte, Echenique ha pedido que "se deje de perseguir" a Iglesias y Montero porque considera que es "excesivo": "En una democracia sanaEsto socaba las bases de la democracia. A ningún cargo público se le debería hacer esto. Es repugnante porque nos hace una democracia peor", ha destacado.En este sentido, el secretario morado ha criticado que Cañas por España, una iniciativa de jóvenes apoyados por Vox, colocaran este domingo una pancarta en la vivienda de Iglesias y Montero donde se podía leer "Welcome Refugees & Ocupas": "No es un escrache, estamos hablando de gente violenta. Son fascistas que normalmente".