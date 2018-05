Directo | El decreto de la estructura del Govern se publica sin el nombramiento de los consellers

info Libre

Avui, sortim al carrer! Prou xantatges del 155! Recuperem el mandat de l'1 d'octure.

Avui, dilluns, 21 de maig.

A Barcelona, serem al Born.

https://t.co/Is2Eaxv9eA#RepúblicaÉsLlibertat pic.twitter.com/8nmpLFAvSU — Assemblea Nacional (@assemblea) 21 de mayo de 2018

@Albert_Rivera "La realidad es que el Sr. Puigdemont manda sobre el Sr. Torra, pero el Sr. Iceta y el PSOE no quieren aplicar el 155. Lo honrado es extenderlo acordando las condiciones con las que se hará" #CaféRivera pic.twitter.com/WeDP4N6YBf — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 21 de mayo de 2018

Es pot estar d’acord o no amb la composició del Govern o ser molt crític amb la manca de paritat, però només correspon al President @QuimTorraiPla nomenar les conselleres i consellers. Prou ingerències. — Roger Torrent (@rogertorrent) 20 de mayo de 2018

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que sigue gestionado por el Gobierno central porha publicado este lunes el decreto con la nueva estructura del Govern de Quim Torra pero no el decreto en el que se nombran a sus consellers. El decreto publicado es el que fija la estructura del nuevo Ejecutivo, establece que el Govern tiene, y señala las competencias que tendrá cada departamento.Sigue enla actualidad sobre Cataluña minuto a minuto:Laha convocado este lunes por la tardey para reivindicar la necesidad de recuperar el mandato del referéndum del 1 de octubre. En un comunicado, ha sostenido que la defensa de las instituciones catalanas para preservar el autogobierno es "una tarea necesaria pero no suficiente para garantizar" los derechos democráticos de Cataluña, por lo que creen que se debe avanzar hacia la república catalana.Como parte activa de JxCat, añade la exconsellera, el PDeCAT será ", que responde a una suma que es la que representa JxCat y ERC". "Dentro de JxCat está el PDeCAT, que seguro que aportará personas en este Govern y participará de la aplicación del programa del Govern; será una participación importante, eficaz y muy natural porque hemos compartido el espacio político de JxCat", reivindica.Elcelebrará un congreso a mediados de julio parade cara a los próximos años y a las elecciones municipales. En una entrevista concedida a Europa Press, la presidenta del PDeCAT y candidata del partido a las municipales de Barcelona,, ha destacado que el congreso se celebrará en julio porque así lo prevén los estatutos aprobados en el último cónclave, que fijaban un nuevo encuentro al cabo de dos años –precisamente es en julio cuando se cumple esa fecha–.El nombrado conseller de Cultura,, ha solicitado amparo a la Comisión Europea porque asegura que ha constatado "el, después del comunicado que emitió el Gobierno central ante el nombramiento del nuevo Govern de la Generalitat. Puig considera que esta situación esy asegura que ha aceptado el nombramiento con compromiso y lealtad a los ciudadanos de Cataluña. "Veo nuevamente amenazados mis derechos políticos reconocidos en el artículo 23.2 de la Constitución y truncada mi voluntad de servir a la ciudadanía de Cataluña", ha alertado, y ha afirmado que también pasó con su cese por la aplicación del artículo 155. También ha destacado que se ha puesto a disposición de la justicia belga cada vez que ha sido requerido y que. Asimismo, ha recriminado que la defensa de la independencia de Cataluña desde la no violencia "ha tenido como respuesta la persecución judicial, el miedo, la amenaza, la prisión preventiva entendido como un castigo ejemplar, como medida disuasoria", y –en su caso– el exilio, según sus palabras.El portavoz adjunto de, Eduard Pujol, ha pedido al PSOEsobre la situación política en Cataluña. "La carrera para ver quién es más fuerte, más insensible y más duro con el problema catalán que parecen mantener PP, Cs y PSOE es una locura. Alguien tiene que frenar", ha criticado en una entrevista de RNE recogida por Europa Press.Por otro lado, el presidente de la formación naranja ha indicado que, Pedro Sánchez, en relación con Cataluña. "El problema es que Iceta no quiere aplicar el 155", y el PSOE no puede "estar siempre entre dos aguas", ha comentado, instándole a posicionarse "con el Estado".Rivera ha destacado que el nuevo president de la Generalitat, aparte de tener una "ideología racista", ha anunciado su intención de "no acatar la Constitución, trabajar por la República catalana" y "seguir con el proceso separatista", y esen el cargo Carles Puigdemont.El presidente de Ciudadanos,, ha pedido este lunes que el PP, el PSOE y la formación naranja negocien juntos las condiciones parade la Constitución en Cataluña y que el Gobierno deje de "jugar" con el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.También tiene previsto reunirse con la expresidenta del Parlamenty la exconselleraen la prisión de Alcalá Meco, y a las 16.00 horas visitará al líder de JxCat en el Parlament y expresidente de la ANC,, y al presidente de Òmnium,, en el centro penitenciario de Soto del Real.Se espera que, tras su vivista a Estremera, el president Quim Torra comparezca ante los medios de comunicación.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha llegado a las 9:25 horas a la(Madrid) donde visitará a los exconsellers Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull. Durante este lunes, prevé también encontrarse con losSin la publicación de este decreto el nombramiento del nuevo Govern por parte de Torra no tendría efectos y de momento los consellers, como había previsto el president de la Generalitat. El Gobierno central comunicó el domingo, a través de una carta al secretario del Govern, que solo iba a publicar el decreto 1/2018 de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Cataluña, ya que considera que no plantea problemas de viabilidad y puede publicarse. En cambio, indicó que el Gobierno iba a "proceder a analizar la viabilidad" de publicar el decreto 2/2018, que nombra a los consellers, porque entre los nombrados hay políticos en prisión –Jordi Turull y Josep Rull– y en Bélgica –Toni Comín y Lluís Puig–.El presidente del Parlament,, ha reivindicado que la facultad de nombrar a los consellers del Govern corresponde al presidente de la Generalitat,, y ha pedido que no se invada esta competencia: "Basta de injerencias". "Se puede estar de acuerdo o no con la composición del Govern o ser muy crítico con la falta de paridad, pero solo corresponde al Presidente @QuimTorraiPla nombrar a las conselleras y consellers.