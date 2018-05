Iglesias llama "miserables" a quienes comparan los escraches con las "amenazas fascistas" en su chalé

"Estamos comparando hechos diferentes"

Convocatorias de barbacoas multitudinarias

El secretario general de Podemos,, ha tachado este lunes de "miserables" a los que comparan los escraches que hace años realizaba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para señalar a políticos, con lasque, según ha denunciado, está recibiendo en la casa que acaba de comprar con su pareja, la portavoz parlamentaria Irene Montero, en la sierra madrileña.Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso recogidas por Europa Press, al ser preguntado sobre si se arrepiente ahora de las opiniones que manifestó en 2013, cuando dijo que los escraches de los activistas antidesahucios a políticos, muchas veces en sus casas, eran"Al contrario. Creo que los escraches expresaban en este país a movimientos sociales que estaban pidiendo a algunos dirigentes políticos que no siguieran llevando a cabo desahucios y aplicando políticas de dolor.", ha zanjado.Del mismo modo se ha expresado este lunes la coportavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, al ser preguntada en concreto por el escrache que sufrió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. A este respecto, ha asegurado que, como a su juicio padece el secretario general de Podemos.De este modo, Vera contestaba a las palabras de Sáenz de Santamaría , que este lunes recordaba el escrache que sufrió su familia durante 2013:, planteaba en la toma de posesión del nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido."De su madre, de su padre y de sus hijos no se ha publicado nada.", ha defendido Vera en declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press, para incidir en que "ahora mismo en las puertas de la casa de Iglesias y Montero hay asociaciones fascistas que quieren hacer daño" y "eso no le ha pasado a Sáenz de Santamaría".Precisamente, el Ayuntamiento de Galapagar este lunes ha dado traslado a la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno de lasque han tenido lugar a través de Facebook en el chalet que han adquirido Iglesias y Montero en el municipio.Fuentes municipales han señalado a Europa Press que al tener conocimiento de que se había realizado una convocatoria en Facebook, a la que habrían confirmado su asistencia, se ha informado a la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno "ante las posibles aglomeraciones" que se pudieran producir en la zona.En cuanto a si la Policía Local había incrementado la vigilancia en la urbanización, a raíz de la colocación de una pancarta en la valla del chalet y de esta convocatoria, han señalado queya que hay uno de vigilancia "por las diferentes urbanizaciones". Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han indicado a Europa Press que tampoco se ha puesto en marcha "ningún dispositivo especial".A su vez,que promovió la barbacoa en la casa de los líderes de Podemos, aunque este lunes se ha creado otra convocatoria bajo la denominación Barbacoa en la mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero, para el 2 de junio.