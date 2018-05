Las bases de Podemos decidirán entre el martes y el domingo si Iglesias y Montero deben dimitir

La militancia de Podemos decidirá sobre el futuro de su secretario general, Pablo Iglesias, y su portavoz parlamentaria, Irene Montero,. Así lo anunció este lunes el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, apenas dos días después de que Iglesias y Montero pusieran a disposición de los afiliados de Podemos sus cargos tras la polémica desatada por la compra de un chalet en Galapagar (Madrid) valorado en más de 600.000 euros.Poco menos de medio millón de personas (487.772, en concreto) están llamadas a votar el futuro de Iglesias y Montero, que prometieron el pasado sábado que, de perder la consulta, dimitirían al entender que se ha abierto un debate sobre su "honestidad y credibilidad". La pregunta exacta que podrán votar las bases durante esta semana es la siguiente: "¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General y de la Portavocía parlamentaria de Podemos?"., indicó Echenique, que también señaló que la votación estará auditada por la empresa Agora Voting.El secretario de Organización denunció en varias ocasiones el "acoso" y la "persecución" que, a su juicio, han sufrido Montero e Iglesias en los últimos tiempos, y pidió "por favor" que ese acoso se detenga. Echenique no quiso hacer previsiones sobre el resultado de la consulta, pero sí señaló queentre el acoso y la persecución a una familia y otras cosas". "Confío en su inteligencia", aseguró el dirigente, que rechazó cifrar un umbral mínimo de apoyos a partir del cual Iglesias y Montero se entenderían legitimados en sus puestos.Tal y como explicó Echenique durante la rueda de prensa, fueronde convocar a las bases el pasado sábado para decidir sobre su futuro. El Consejo de Coordinación -la ejecutiva de Podemos- únicamente ha dado su plácet este lunes al referéndum con el voto a favor de "todo el mundo", según aseguró Echenique, que no obstante admitió que no todos los integrantes del órgano estaban presentes en la reunión, aunque no detalló quiénes faltaron. Lo que no se debatió, afirmó el secretario de Organización, es la conveniencia de la compra del chalé.Echenique sostuvo que la ejecutiva de Podemos está preocupada por la "seguridad" de Iglesias y Montero, que tienenen su casa", en referencia a la pancarta que Vox ha colgado en la valla del domicilio de los dirigentes. "Esto es una campaña orquestada por las cloacas del Estado con una cara muy visible, la de Eduardo Inda", denunció por su parte Noelia Vera, portavoz de la ejecutiva de Podemos, que achacó la polémica al ligero repunte de Unidos Podemos en las últimas encuestas.Vera, asimismo, defendió que no existe "incoherencia" en la compra del chalé por parte de los dos dirigentes de Podemos, mientras Echenique aseguró que. "Yo estoy seguro de que este tablet [el suyo] tiene coltán, y se saca de minas en países en conflicto en África. ¿Eso nos invalida como fuerza política que viene a cambiar las cosas? Yo creo que no", planteó el secretario de Organización, que calificó de "un poco cuñado" el "argumento de que alguien que es de izquierdas no puede tener iPhone".