Desde que los migrantes llegan a España hasta que cumplen los 18: Save The Children denuncia los fallos en el sistema de acogida

Primer problema: el peligro de ser detenido o expulsado a su llegada

Segundo problema: ¿menor o mayor de edad?

Tercer problema: asignación de un representante legal

Cuarto problema: la falta de integración desde la primera acogida

¿Qué ocurre cuando cumplen 18?

Tan sólo durante este fin de semana, Salvamento Marítimo rescató a 274 personas que intentaban llegar a las costas españolas a bordo de una patera. El sábado fueron rescatados 121 migrantes y el domingo 153. Entre esta última cifra se encontraba una niña. Y no es extraño encontrar a varios menores de edad jugándose la vida en una ruta que, en lo que va de año, ya se ha tragado a 217 personas , según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Muchos de ellos, además, ni siquiera vienen acompañados de ningún adulto. Sin ir más lejos,. Así, en estos momentos hayque llegaron solos a España y que se encuentran bajo la tutela del Estado.Son datos recogidos por la organización, que este lunes presentó su informe Los más Solos [se puede consultar en este enlace ], con el que quiere denunciar los "fallos" y "obstáculos" del sistema de acogida, protección e integración de niños y adolescentes migrantes que llegan solos a España. De hecho, señala que. En este sentido, la organización denuncia quepor parte de las administraciones públicas que, en opinión de la directora de Políticas de Infancia, Ana Sastre, siguen creyendo en la posibilidad de que un sistema de protección adecuado produzca un efecto llamada a más menores extranjeros y, de esta forma, aumente el número de llegadas. "Es falso, los niños salen de sus países porque allí se les trata mal, no porque aquí se les garanticen sus derechos", manifestó."Los primeros días pensaba que hubiera sido mejor morir ahogado en el mar. Todo era diferente para mí". Son las palabras de Walid, uno de los menores entrevistados por Save The Children. Su discurso, no obstante, es compartido por los que han pasado por la misma situación. Omar, un senegalés que vino a España con tan solo 17 años, lo tiene claro: "Si pudiese volver atrás,", dijo durante la presentación del informe de la organización. "Me preguntan amigos que quieren venir y les digo que, desde mi punto de vista, si tengo que volver a mi país para ver a mi familia y la única forma es en patera, nunca volvería", añadió. Su historia, como la de casi todos los menores que vienen sin la compañía de un adulto, comienza con dificultades desde el primer momento en el que pisaron nuestro país. Y las dificultades continuaron, para la mayoría, hasta pasados los 18."Independientemente de cómo hayan entrado, el Comité de derechos del niño de la ONU establece quea ningún niño que viaja solo", recuerda Save The Children. Pero, además, si consigue entrar, tampoco podrá ser detenido. "por su condición de migrante o por la entrada irregular al territorio", añade el informe hecho público este lunes. Sin embargo, estas dos situaciones se producen de forma habitual. "Si llevas pasaporte de Senegal, te devuelven del tirón", añade Walid. "Pasé tres días en el calabozo de la comisaría de Algeciras", añade Ahmed.En lugar de este tipo de actuaciones –la primera considerada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos–, los menores tendrán que ser sometidos a una serie de entrevistas que determinen adecuadamente su situación personal y sus vulnerabilidades concretas. "El objetivo", explica el informe, "es que las autoridades competentes puedan". Sin embargo, la ausencia de referencias a este procedimiento en la legislación española hace que éste nunca incluya este tipo de actuaciones. En lugar de ello, la mayoría de los menores extranjeros no acompañados –conocidos como MENA– corren el peligro de ser–sin identificación– o de ser(CIE), como ocurre con los mayores de 18 años.del proceso migratorio de estos niños y niñas es el de la determinación de la edad", critica Save The Children. Es uno de los mayores problemas, puesto que el hecho de que la persona tenga 17 ó 18 años influye en gran medida en su futuro inmediato. Y los procedimientos para determinar la edad tampoco están exentos de polémica. "Se trata de un proceso establecidosobre la edad de una persona indocumentada sobre su aspecto físico", explica el informe. "Lasque se han utilizado tradicionalmente y su cuestionada fiabilidad son el centro de la controversia", añade.Estas pruebas están reguladas por el Protocolo Marco de Menores Extranjeros no Acompañados , que se aprobó en octubre del año 2014, no sin el rechazo de algunas organizaciones. Para el Tribunal Supremo –que emitió sentencias al respecto de estas pruebas en 2014–, si el pasaporte determina que la persona tiene menos de 18 años, automáticamente debe ser puesto a disposición de los servicios de protección del menor. Sin embargo, el protocolo firmado anulaba esta decisión. "Ahora,", afirmó la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, en conversación con este diario. ¿En qué consisten? "Son tres: una radiografía de la muñeca, de la boca, y la exploración de los genitales". Para la Fundación Raíces, esta última es unapuesto que, además, se realiza en la Fiscalía."Esta desconfianza en la documentación que aporta el o la menor es un grave peligro para sus derechos, ya que además de ser una disposición ilegal, puede dejar a menores en un 'limbo jurídico'", denuncia el informe. Así, se produce un ", como mayores de edad,como menores", concluye la organización.Se supone que debe ser automático pero, en cambio, existenpara los niños y niñas que llegan a España sin la compañía de un adulto. Esto, una vez más, supone graves problemas y vulneración de sus derechos."La falta de representante supone que el niño no contará con una persona que le represente en los procesos que le afectan y queen todo momento, especialmente para que se tenga en cuenta su opinión", lamenta Save The Children. La legislación prevé que este proceso duredesde que el menor llegue a España. Así, el niño o niña podría tener acceso a un recurso de acogida a largo plazo y acceso a educación o sanidad.Además, aparte de tutor, la legislación española tampoco prevé que el menor tenga unque le acompañe en todo el proceso para asegurarse que entiende por todas las situaciones que pasa , las consecuencias de todo lo que dice o hace o el papel concreto de cada actor que interviene en las distintas fases del proceso de acogida. "Nadie se asegura de que se informe y se escucha al menor", critica la organización.Según explica Save The Children, los jóvenes entrevistados destacan, como problema principal de la primera acogida, un problema con los plazos de estancia. Así, todos ellos "consideran queporque no se sabe cuánto tiempo se van a quedar", denuncia la organización.Lo que debería garantizar el sistema, según el informe, es una protección que incluyaque requiere integrarse en un nuevo país. En este sentido, la primera estancia por la que debe pasar el niño o la niña debe estar regulada por "profesionales competentes que conozcan las necesidades culturales, lingüísticas y religiosas de cada menor y que puedan satisfacer adecuadamente sus necesidades psicosociales y afectivas", más teniendo en cuenta el largo y arduo camino que han tenido que pasar para conseguir llegar a nuestro país.Si no, la inadecuada acogida de estas personas hará que estas renieguen del sistema y prefieran no habitar los centros de acogida, complicando para siempre la adecuada integración como una persona autónoma. "Los niños y niñas", explicó, presidente de la ONG Prodein, a este periódico.¿Cómo conseguir esa integración adecuada? Según los propios extutelados, mediante "la".Desde Save the Children, avisan de queporque al cumplir 18 años se quedan desprotegidos y sin apoyo institucional. Por ello, reclaman la puesta en marcha de medidas urgentes, como la concesión automática de la autorización para trabajar cuando los menores alcancen la edad de 16 años.Además de abogar por dar formación a todos los profesionales de los centros de acogida, Save the Children reclama unapara impedir que los menores pasen largas temporadas en centros diseñados para estancias temporales, al tiempo que solicita la configuración de "estándares de calidad" a nivel estatal para estos centros de internamiento que "aseguren una acogida digna". Asimismo, reivindica la inclusión del colectivo de menores extutelados para que tenganDe igual forma, Save the Children aboga por un, alegando que este una familia es el mejor espacio "para garantizar el pleno desarrollo y bienestar de estos menores". Para Sastre, desde las distintas administraciones públicas debe fomentarse el acogimiento en familias y "darles un lugar digno donde vivir". Con este objetivo, Save the Children ha abierto una petición de firmas en su página web para conseguir el apoyo de los ciudadanos en esta demanda.