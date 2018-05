Compromís 'alaba' la coherencia de Zaplana, que se metió en política "para forrarse" y ha acabado detenido por blanqueo

Pedro Sánchez lo ve como "otra muestra" de la corrupción que el PP esparce por las instituciones

El portavoz parlamentario de Compromís,, alabó este martes la coherencia del expresidente valenciano y exministro conservador, Eduardo Zaplana, quien aseguró en su momento quey acabópor un presunto, según informó Europa Press.Baldoví admitió que no le sorprensió la detención de Zaplana y, de hecho, aseguró que. "Zaplana ya dijo en su momento, en aquella conversación que le grabaron, que había venido a la política para forrarse y por lo menos ha sido un político que ha cumplido con su palabra de manera paradójica", comentó en los pasillos del Congreso.El diputado valenciano recordó que Zaplana alcanzó la Alcaldía de Benidorm (Alicante), no por un "tamayazo", sino por un "marujazo", esto es, "que le convirtió en alcalde". "Y a partir de ahí: presidente de la Generalitat, ministro, portavoz del PP (en el Congreso) y, luego, cuando se retiró de la política, con un puesto bien remunerado en el Consejo de Administración de Telefónica", repasó.Por tanto, el responsable de Compromís en la Cámara Baja apuntó que durante su extensa etapa en política, Zaplana tuvo"Todos sabemos que el dinero no llueve del cielo, sino que sale de algún sitio, y ahora vemos que todo este dinero que ha intentado aflorarpolíticas para adjudicar contratos", concluyó.El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ve en la detención de Zaplana "que el PP esparce por todas las instituciones". Así reaccionó el líder socialista en su cuenta oficial en la red social Twitter. Recordó además que Zaplana fue ministro de Trabajo con el presidente José María Aznar, portavoz parlamentario del PP, presidente de la Generalitat Valenciana y alcalde de Benidorm.Por su parte, el vicesecretario general del, señaló este martes tras la detención del expresident de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, por un presunto delito de blanqueo de capitales quey "siempre ha habido una sospecha de actividades vinculadas a lo ilícito y al lado oscuro de la política", y agregó: "Al Capone y otros también cayeron por temas de impuestos y de blanqueo".En declaraciones a los medios en Les Corts, Mata admitió que "nunca es agradable que detengan a alguien" pero con Zaplana "empezó todo", ya que. Además, recordó que "contrató a Julio Iglesias dándole 6 millones de euros para que diera cuatro concertillos en embajadas".El presidente de Ciudadanos,, también se refirió a la noticia de la detención de Zaplana: "Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a estas malas noticias", afirmó. En una entrevista en la SER recogida por Europa Press, Rivera señaló que el hecho de que un ex alto cargo acabe investigado y detenidoque afecta al crédito "de la política, de las instituciones y de la democracia".de esta naturaleza que afectan a cargos importantes del país", apuntó, para repasar el juicio por los ERE en Andalucía, la corrupción en Cataluña, la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid por el caso máster o el caso Gürtel, cuya sentencia está "al caer"."Por darle una parte positiva –añadió Rivera–, están aflorando todos estos casos a pesar de los nombres que estamos viendo, que son muy importantes, y tenemos que empezar a mirar al futuro para corregir y tomar decisiones políticas y reformas para que España".El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana,, afirmó tras la detención del expresident de la Generalitat y exministro de Trabajo que "y que se sume un expresidente más a la retahíla de representantes del PP que han estado implicados en casos de corrupción".En declaraciones a los medios en Les Corts, Estañ aseguró que la situación actualy remarcó que "en este caso por lo que se le ha detenido es por blanqueo de comisiones por haber entregado contratas públicas a sus amigos"."Ahí estamos viendo lo que ha sido el funcionamiento de un brazo empresarial del PP por el cual se repartían los contratos públicos y, por tanto, se repartían los derechos de los valencianos". Ahora, agregó Estañ, los valencianos tienen laque han sido los gobiernos del PP". "Lo fundamental es blindarnos y que esto no pueda ocurrir, y tener tolerancia cero contra la corrupción", concluyó.Por su parte, la portavoz de Podemos en el Congreso,, dio a entender que no es casual que se haya "intensificado el trabajo de las cloacas del Estado" contra su formación, sino que tiene como objetivoy casos como la detención de Zaplana. "Han detenido a Zaplana por corrupción, un exministro de Aznar. Quizás por eso las cloacas del Estado están intensificando su trabajo, porque ya no hay forma de tapar la corrupción del PP", aseguró en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso.