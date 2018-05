Una treintena de magistrados del Supremo se suman a la huelga de jueces y fiscales de este martes

info Libre

Dimisión de Catalá

Lo anunciaron hace un mes: si no se escuchaban sus demandas , jueces y fiscales irían a la huelga. Y, al no cumplirse sus objetivos, este martes los profesionales de la Justicia pararán durante todo el día. "en todos estos meses que llevamos de negociaciones. No hay siquiera un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto. Y está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la carrera judicial y fiscal con enmiendas sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial", se quejaron a través de un comunicado las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales convocantes de la protesta –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)–. Ahora, a todas ellasdel Tribunal Supremo.En un comunicado, los 30 magistrados firmantes trasladan su"en defensa de sus justas peticiones" como son unas cargas de trabajo saludables, más autonomía del Ministerio Público o independencia del Consejo General del Poder Judicial, entre otros asuntos. "Compartimos enteramente" las "legítimas reclamaciones" planteadas por las asociaciones de jueces y fiscales, señalan los magistrados del TS firmantes, que trasladan su respaldo a las actuaciones que se están llevando a cabo para que sean atendidas, entre ellas cuatro paros parciales que comenzaron el pasado 26 de abril y se han repetido cada jueves durante un mes y la huelga a nivel nacional de este martes como último movimiento. Además, a las concentraciones convocadas durante las últimas semanas, se sumaron incluso los nueve miembros del Consejo Fiscal.En opinión de los magistrados del Supremo firmantes, se trata de unas reclamaciones con las que de "manera unánime"que necesita la Administración de Justicia "para cumplir correctamente con la función constitucional que le corresponde". En esta línea, ven "absolutamente imprescindible" para un "eficiente funcionamiento" de la justicia que se atiendan sus reclamaciones sobre la garantía dede la administración de justicia para mejorar su calidad y eficacia y elde jueces y fiscales para adecuarlas a las existentes en los países de nuestro entorno y la racionalización de la planta judicial. Asimismo, subrayaron que a estas medidas debe sumarse lacon la instauración de un sistema de cargas de trabajo razonables, así como la actualización y revisión de las retribuciones en cumplimiento del mandato previsto en la Ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.La de este martes será la mayor protesta incluida en el calendario anunciado el pasado 5 de abril, día en que arrancaron las protestas frente a las sedes judiciales de toda España, donde se leyeron las reivindicaciones de jueces y fiscales recogidas en el documento 14 propuestas para la mejora de la Justicia, al que se adhirieronde la judicatura y la fiscalía. "A los jueces no nos agrada, pero el análisis que hemos hecho es que la gente está desesperada y siente que no nos están haciendo ningún caso", criticó, magistrado y miembro de Foro Judicial Independiente, en conversación conPero, además, las movilizaciones de los profesionales de la Justicia continuarán si, a partir de este martes, siguen sin ser escuchados. "Si no cambia nada, habría que tomar medidas más drásticas", avisó, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, en conversación con este diario. Y con él coincidió, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia: "En caso de no conseguir nada, las movilizaciones tendrán su continuidad".A esto hay que sumar que el pasado 4 de mayo para exponer estas mismas reivindicaciones y pedir lapor sus "injerencias" en la labor de estos profesionales. Días después, las asociaciones se reunieron con la secretaria de Estado Carmen Sánchez-Cortés para tratar estos asuntos y las propuestas de los representantes judiciales y fiscales. Tras este encuentro, las asociaciones, pues se quedaron con una visión "negativa" de la reunión.Por su parte, la secretaria de Estado de Justicia señaló que, de las 14 propuestas consensuadas por las asociaciones, "", así como que las demás están siendo objeto de "avanzado estudio".por el bien de la Justicia y por el bien de nuestra situación profesional. Seguimos adelante, nos duele de alguna forma bastante, no nos gusta en este colectivo hablar de huelgas y paros, nos repugna en cierta forma", lamentó el portavoz en la Comunidad Valenciana de la Asociación Francisco de Vitoria, Miguel Ángel Casañ en declaraciones a Europa Press.