Directo | La toma de posesión de los consellers del nuevo Govern de Torra se mantiene en el aire

La toma de posesión de los consellers nombrados por el recién investido president de la Generalitat,, que estaba convocada para este miércoles, se mantiene en el aire. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que sigue gestionado por el Gobierno central por la aplicación del 155, publicó el lunes el decreto con la nueva estructura del Govern de Torra pero. Por ello, el president aseguró este martes que la cita continuaba en pie a la espera de que el Gobierno de Mariano Rajoy aclare "en qué se pueden basar para no publicar un decreto de nombramiento". Así, el secretario del Govern, Víctor Cullell, remitió una carta a la Moncloa pidiendo qué motivación ven para no publicar el nombramiento del nuevo Ejecutivo catalán porque incluye a exconsellers encarcelados y en el extranjero.Además, el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el proceso independentista en Cataluña, Pablo Llarena , negó la libertad provisional indefinida solicitada por Josep Rull y Jordi Turull para tomar posesión y ejercer como consellers del nuevo Govern al entender que existeno sólo se mantiene sino que se ha potenciado.Sigue en, minuto a minuto, la actualidad de Cataluña de este miércoles:El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc)de los nuevos consellers del Govern, y su toma de posesión sigue en el aire. El Govern anunció el sábado los integrantes del nuevo Ejecutivo y explicó que preveía que tomaran posesión este miércoles, pero el acto no está formalmente convocado. El conflicto radica en que el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, situó en el Govern: Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín y Lluís Puig, algo que el Gobierno central rechaza.El líder del PSOE,, ha urgido este miércoles a ERC a que "reflexione" sobre si elque representa el president de la Generalitat, Quim Torra, es la solución que necesita Cataluña. En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, Sánchez ha manifestado que respeta mucho más al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de ERC, y que se encuentra en prisión preventiva, que a Puigdemont, porque a diferencia de éste, no huyó de España para escapar de la justicia.El líder de CatECP,, ha avisado este miércoles de que si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, decide llevar a cabo una toma de posesión de consellers sin que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) en manos del presidente Mariano Rajoy haya publicado sus nombres, sería, abogado del expresident, Carles Puigdemont, ha afirmado que hayhacia Waterloo en breve y se ha mostrado "muy optimista" porque la rebelión "ha quedado descartada" por los jueces alemanes y la malversación "es evidente que no la hay" como, según ha recordado, el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado.El portavoz y diputado de ERC en el Congreso,, ha explicado que las diputadas republicanas en la Cámara Baja Teresa Jordà y Ester Capella, futuras conselleras del Govern,este miércoles.La diputada deen el Parlament Gemma Geis aseguró este martes que su grupo apoyará que el presidente de la Generalitat, Quim Torra,este miércoles: "Para mañana esta prevista esa toma de posesión y nosotros le daremos apoyo si así lo estima oportuno".La Mesa del Parlament abordará en su reunión de este miércoles a las 9.30 horas las peticiones de Cs, el PSC y el PP para. El 23 de abril, Comín pidió delegar su voto en todos los plenos alegando que entonces le era imposible desplazarse a la Cámara catalana, teniendo en cuenta que la justicia belga le había prohibido salir del país hasta resolver su proceso de extradición a España.El líder de ERC en el Parlament,, ha asegurado sobre una eventual toma de posesión de los consellers de la Generalitat este miércoles: "este acto previsto para mañana, pero las circunstancias, a esta hora, hacen difícil que pueda ser así. Es muy triste".