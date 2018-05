Iglesias y Montero se comprometen a dimitir si la participación de la consulta es "baja", pero no concretan cifras

Campaña en las redes sociales por una participación "masiva"

La figura del "inscrito activo"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias,en la consulta en la que las bases de su partido deciden esta semana si él y la portavoz parlamentaria del partido, Irene Montero, deben dimitir tras la polémicapor más de 600.000 euros, aunques para determinar cuándo se puede considerar que la votación ha sido un "fracaso"."Con total claridad.de la consulta y nos obligaría a dimitir y una participación alta sería un éxito, independientemente de si los inscritos nos dicen que sigamos o que dimitamos", afirmó Iglesias en una entrevista en La Ser , recogida por Europa Press.De este modo, el líder morado reconoció la importancia que tiene la participación en la consulta que arrancó este martes y finaliza el domingo , más allá de los resultados que, salvo sorpresas,y la portavoz en el Congreso, como ocurrió cada vez que Iglesias se ha implicado en un plebiscito de estas características.Se da la circunstancia que no todo el partido recibió con buenos ojos la consulta , motivo por el cual el sector anticapitalista apostó por desmarcarse y no participar, en señal de protesta, aunqueEs por ello que desde que se abrieran las urnas de votación online este martes a las 17.00, los principales dirigentes, especialmente los llamados pablistas –los que se alinean con las tesis de Iglesias–, se volcaron para pedir no sólosino también una participación "masiva".No obstante, aunque señaló la importancia que tiene el dato de participación,para cumplir su compromiso de dar un paso atrás aunque la mayoría de participantes hayan votado por su continuidad. Esta tarea de fijar un umbral corresponderá, según señaló,La baja participación en las consultas de Podemos es una de las preocupaciones que la Secretaria de Organización se marcó como reto resolver, debido al gran censo con el que cuenta el partido debido al atípico y abierto sistema de afiliación, que no implica el pago de una cuota, y que hizo quedesde que surgió el partido en 2014.De hecho, el departamento que dirige Pablo Echenique comenzó hace más de un año a tener en cuenta a la hora de contabilizar los resultados la figura del "inscrito activo", que es. En esta ocasión, la cifra de inscritos activos desciende a losEl récord de participación se produjo hace más de un año, en la Asamblea de Vistalegre II en la que Podemos renovó estatutos y dirección, y en la que votaronsimpatizantes, el 33% de los alrededor de 455.000 llamados a votar.Sin embargo, esta cifraen la última consulta que realizó Podemos en marzo de este año para decidir la fórmula para concurrir en las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019. En dicha consulta, votaron unosde los 473.678 que había en ese momento. Si se tienen sólo en cuenta los inscritos activos, 164.020 en aquel entonces, el porcentaje de participación subía al 46,6%.